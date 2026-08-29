Guillermo Barros Schelotto explotó en conferencia tras el polémico gol anulado a Vélez en el 1-1 ante Riestra: "Me chup... un huevo"

La bronca en Vélez fue total después del empate ante Riestra. El Fortín se quedó con un 1-1 que dejó gusto a derrota por el gol que le anularon en el tramo final del partido y que, de haber sido convalidado, le habría permitido quedarse con el triunfo y trepar a la cima del Torneo Clausura. Y quien se hizo cargo de ponerle voz al enojo fue Guillermo Barros Schelotto, que incluso desafió el reglamento para hacerlo.

El Mellizo había sido expulsado durante los 90 minutos y, por ese motivo, no estaba habilitado para presentarse en la conferencia de prensa. Sin embargo, poco le importó: "Carlos, voy a ir a hablar yo, dejame. Me chupa todo un huevo", le dijo a Carlos Martino, jefe de prensa de Vélez, quien intentaba hacer cumplir la normativa y enviar a su hermano Gustavo ante los medios. Finalmente, Guillermo apareció frente a los micrófonos y dejó en claro que no pensaba guardarse nada.

Video: la expulsión de Guillermo Barros Schelotto en Riestra-Vélez GUILLERMO SE FUE EXPULSADO POR PROTESTAREl DT de Vélez reclamó un posible offside en la jugada previa al gol de RiestraViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/VIMBZ71BoK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026 Guillermo Barros Schelotto, en llamas tras el 1-1 en Bajo Flores "Mi expulsión fue un insulto al aire, pero entiendo que lo tomó como propio. Son cosas que a veces pasan", explicó inicialmente. Pero rápidamente apuntó contra el arbitraje del encuentro y, especialmente, contra Nazareno Arasa y Diego Ceballos, encargado del VAR: "Lo único que voy a decir del árbitro es que tanto Arasa como Ceballos en el VAR tienen la responsabilidad de que Vélez no haya ganado el partido. Me da tristeza que se haya resuelto así el partido, que no se haya resuelto en la cancha", disparó el entrenador.

Lejos de bajar el tono, el técnico del Fortín fue todavía más contundente: "¿La verdad? Es un día triste. Vélez hoy debiera estar en la punta y no lo está", sostuvo. Y luego lanzó una frase que rápidamente tomó repercusión: "Creo que Arasa y Ceballos no tienen que dirigir nunca más, ni en campo ni en el VAR a Vélez Sarsfield. Creo que el hincha se merece eso".