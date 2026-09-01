Otro golpe para Boca a horas del duelo clave con Vélez en la Copa Argentina

Durante el entrenamiento matutino de este martes, el Vasco Arruabarrena sufrió un nuevo dolor de cabeza pensando en el once inicial de Boca.

Tras un convulsionado primer semestre y un arranque un tanto irregular del segundo, Boca Juniors logró encontrar funcionamiento y resultados de la mano de Rodolfo Arruabarrena. Clasificado a cuartos de final de la Sudamericana y ya en puestos de playoffs en el Clausura, este miércoles tratará de revalidar su buen momento en octavos de la Copa Argentina contra Vélez Sarsfield.

El mayor problema que está teniendo el Vasco en este contexto son las lesiones, que abundan en los últimos meses. Días atrás, el mundo xeneize se vio sacudido por la rotura de ligamentos de Tomás Aranda. En la misma semana se desgarró Ayrton Costa. Y como si con eso no fuera suficiente, esta mañana el equipo de la Ribera se desayunó con un nuevo golpe con otro de sus titulares.

Milton Delgado se lesionó y será baja en Boca Delgado sufrió una distensión en la última práctica. Fotobaires Se trata de Milton Delgado, que había terminado tocado luego del clásico contra Racing y no jugó ante Lanús el último viernes, pero que ya parecía estar recuperado. Sin embargo, durante el entrenamiento matutino de este martes sintió una molestia muscular que le impidió continuar los trabajos y por la cual lo obligaron a hacerse estudios.

Los mismo descartaron que se tratara de un desgarro como se pensó en un primer momento, pero igualmente dieron cuenta de una distención en uno de sus isquiotibiales, por lo que no podrá jugar ni mañana ante Vélez ni el sábado contra Gimnasia de Mendoza por el Clausura. Se espera que pueda regresar el martes de la semana que viene para la ida de los cuartos de la Sudamericana frente a San Pablo, pero dependerá de su evolución en los próximos días.