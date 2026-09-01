El presidente de la FIA habló sobre el regreso de la F1 y el Rally a Argentina: "El futuro se ve brillante"

El máximo representante de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem, brindó una conferencia de prensa bajo el contexto del Congreso Americano, que se desarrolla en Buenos Aires después de 15 años. MDZ estuvo presente en el Hotel Four Seasons, escenario del encuentro, donde el dirigente habló sobre las posibilidades concretas para que Argentina vuelva a ser sede de competencias internacionales de primer nivel, como el Rally y la Fórmula 1.

La llegada de Franco Colapinto a la Máxima categoría -y su posterior renovación- generó un crecimiento impresionante del interés del Gran Circo en el país y volvió a instalar con fuerza el pedido de los fanáticos para que Argentina tenga nuevamente una fecha en el calendario. Aun así, organizar una plaza significa mucho más que el entusiasmo de los fierreros: entre otros aspectos, es vital contar con un circuito homologado por la FIA y alcanzar un acuerdo comercial con Liberty Media, propietaria de los derechos de la F1.

Por eso, el proyecto de renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez aparece como una pieza fundamental. La obra, diseñada por el reconocido Hermann Tilke, apunta a transformar el escenario porteño y llevarlo a los estándares necesarios para recibir nuevamente eventos mundiales.

Ben Sulayem fue tajante al referirse sobre la posibilidad de que Argentina vuelva a formar parte del calendario del Campeonato Mundial de Rally, una competencia que tiene un fuerte vínculo con el país y cuya última edición mundialista se disputó en 2019.

“Imagínense si podemos devolverle a Argentina lo que se merece. Es importante para ustedes y para el mundo”, expresó el presidente de la FIA.

El dirigente resaltó especialmente la pasión que existe en el suelo argentino por el deporte motor y confirmó que el organismo trabaja junto al Automóvil Club Argentino (ACA) para acordar el regreso de una plaza mundial.

“Nadie puede mirar y negar esa pasión por el deporte motor”, sostuvo.

A su vez, manifestó que el promotor del Mundial de Rally estuvo en Argentina para entender de primera mano las condiciones del país y analizar las opciones y posibilidades de un ocasional retorno.

“Estamos trabajando intensamente para lograr eso. El promotor es un socio de la FIA y está en constante comunicación. Soy muy optimista con tener nuevamente un campeonato de Rally en Córdoba”, aseguró.

En ese contexto, Ben Sulayem recalcó que nuestro país tiene el respaldo de la FIA, pero todavía debe atravesar diversos procesos y cumplir con los requisitos adecuados.

“Sabemos que el pueblo de Argentina y las organizaciones esperan ese momento. Hay que esperar los procesos de la FIA, pero estamos encaminados”, afirmó.

¿Y la Fórmula 1?

Otro de los momentos más importantes de la conferencia llegó cuando el presidente fue preguntado directamente por la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a Argentina.

El representante de la Federación Internacional del Automóvil reafirmó que estuvo observando el proyecto del Autódromo Oscar y Juan Gálvez y valoró la inversión que se está realizando.

“He visto el circuito y se ve que se están haciendo inversiones importantes. El diseñador es Tilke, que es conocido, y es un buen mensaje para la FIA que se lo estén tomando en serio”, señaló.

Igualmente, esquivó poner una fecha puntual para el regreso de la categoría y dejó en claro que el proyecto debe ser sostenible en el largo plazo.

“Argentina puede organizar la F1. Esto es un plan de negocios a cinco años. Ustedes se lo están tomando en serio y yo voy a transmitir ese mensaje a la FIA”, explicó.

Por eso, negó que 2027 sea una objetivo fácil de alcanzar por los tiempos que requiere un proyecto de esta dimensión.

“2027 sería temprano porque tiene que haber un plan de negocios. Vamos cuatro años y medio. Quiero proteger la misión y no generar turbulencias”, manifestó.

A su vez, destacó que la posible llegada de la F1 no depende solamente de la FIA, ya que deben tenerse en cuenta diversos factores asociados con la categoría, como los organizadores, pilotos y oficiales.

“Tiene que ver también con los oficiales y los pilotos. Esto es un plan internacional”, sostuvo.

“Argentina se merece organizar este evento por sus medios”

Ben Sulayem brindó un mensaje fundamental respecto del lugar que nuestro país debería ocupar dentro del calendario internacional.

Ante la posibilidad de que el país pueda ingresar a la agenda para reemplazar a otra sede ante una eventual contingencia internacional, el presidente de la FIA fue claro: Argentina debería apostar a conseguir su lugar por mérito propio.

“No pensemos en que Argentina sea el que reemplaza a otro país si ocurre algo en Medio Oriente. Se merece organizar este evento por sus medios, a largo plazo”, afirmó.

Y agregó: “Hay que confiar en sí mismos”.

El dirigente puso como ejemplo lo ocurrido con Turquía, donde, según explicó, hubo un proceso de idas y vueltas hasta que se cumplieron todas las reglamentaciones necesarias para concretar el proyecto.

“El futuro se ve brillante. Yo también quiero que suceda”, concluyó.

¿Argentina también podría recibir al WEC?

Por último, el presidente fue consultado sobre el probable desembarco del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Buenos Aires. Sin embargo, reconoció no haber escuchado previamente una propuesta aunque dejó abierta la puerta a analizarla junto al promotor de la categoría.

De esta manera, la presencia de la máxima autoridad de la FIA en la Ciudad dejó un mensaje claro: la FIA ve con buenos ojos la vuelta de grandes competencias a la Argentina, aunque tanto el Rally como la Fórmula 1 conllevan procesos diferentes y, especialmente en el caso del Gran Circo, requieren un proyecto sólido y sostenible a largo plazo que ya está en marcha.