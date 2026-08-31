La ilusión de la F1 en Argentina: el presidente de la FIA llegó a Buenos Aires para un congreso clave

La cumbre reúne a líderes del automovilismo de las Américas y reaviva la ilusión por el regreso de la Fórmula 1 al país.

“Corrí, como muchos saben, dos rallies en Carlos Paz, así que tengo buenos recuerdos de allí”, declaró Ben Sulayem.

Buenos Aires se posiciona esta semana como el epicentro del automovilismo internacional. Desde este lunes 31 de agosto y hasta el miércoles 2 de septiembre, la capital argentina es sede del Congreso de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), un evento de alto valor estratégico organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA) que vuelve al país tras casi 15 años.

La cumbre cuenta con la presencia estelar de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, quien llegó a la Argentina con mensajes optimistas sobre el posible retorno de competencias de élite como la Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Guiños a la historia y señal positiva para la Fórmula 1 A través de sus canales oficiales, Ben Sulayem palpitó el inicio de las jornadas: “Nuestra comunidad FIA a lo largo de las Américas se reunirá en Buenos Aires para darle forma al futuro del automovilismo y la movilidad”. En su mensaje, el dirigente agradeció al presidente argentino Javier Milei por su participación activa y al titular del ACA, César Carman, por la recepción.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA. AP El máximo directivo de la FIA no ocultó su cercanía afectiva con el país: “Corrí, como muchos saben, dos rallies en Carlos Paz, así que tengo buenos recuerdos de allí”. Respecto a la posibilidad de recuperar una fecha del calendario de la F1 para 2027 o 2028, Ben Sulayem dejó una frase que ilusiona a los fanáticos: “Yo no saltaría pasos, pero todo es posible. Cuando estén listos, nosotros estamos listos, es muy sencillo”.

Por su parte, la presencia del gobierno nacional ratifica la intención oficial de trabajar en el retorno de la "Máxima". En tanto, César Carman remarcó el orgullo institucional: “Es un honor dar la bienvenida a Argentina a nuestros colegas de todas las Américas y compartir con ellos la sólida cultura automovilística de nuestro país”.