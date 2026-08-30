Avanza la ilusión de la F1: el impactante cambio en el Gálvez que modifica su pista para siempre

Las obras avanzan para modernizar el trazado y cumplir con las exigencias internacionales para el retorno de la Fórmula 1.

El plan de modernización del Autódromo Oscar y Juan Gálvez marcó un hito clave esta semana. La Ciudad completó la demolición total de la icónica tribuna ubicada en el sector de la Horquilla, una intervención estratégica que permitirá extender el trazado del circuito para adecuarlo a las máximas exigencias internacionales que requiere la Fórmula 1.

La obra forma parte de un plan integral de puesta en valor que busca recuperar uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Buenos Aires y dotarlo de infraestructura de vanguardia acorde a los grandes eventos del automovilismo mundial.

Ampliación del trazado y estándar internacional GCBA La remoción de la estructura en la zona de la Horquilla abre el espacio técnico necesario para expandir la pista y mejorar las condiciones del circuito. Este avance sienta las bases para que la capital argentina pueda contar a futuro con un escenario homologado para recibir nuevamente a la máxima categoría del deporte motor.

Este proceso de transformación se suma a las distintas intervenciones que la Ciudad viene desarrollando en el predio, que incluyen:

Pista e infraestructura general: Trabajos de reacondicionamiento y mejoras en la seguridad del trazado.

Nuevo Kartódromo: Proyecto para la construcción de una pista de karting con estándares de homologación internacional. GCBA Rumbo a Buenos Aires Capital Mundial del Deporte 2027 La reestructuración del Oscar y Juan Gálvez adquiere una dimensión estratégica especial en el marco de Buenos Aires Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento internacional que potencia el objetivo de la Ciudad de seguir incorporando y recuperando infraestructura capaz de albergar eventos masivos de relevancia global.