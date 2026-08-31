Mohammed Ben Sulayem llegará al país para el Congreso de la FIA y dejó una frase que ilusiona al automovilismo argentino con el retorno de la Máxima.

Buenos Aires se convertirá desde este lunes 31 hasta el miércoles 2 en uno de los grandes centros del automovilismo mundial. La capital argentina será sede del Congreso de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA), y tendrá como principal protagonista a Mohammed Ben Sulayem, presidente de la entidad. En la previa de su llegada, el dirigente ya dejó varias señales respecto de la posibilidad de que categorías como la Fórmula 1 y el WRC vuelvan a tener a la Argentina dentro de sus calendarios.

A través de sus redes sociales, Ben Sulayem comenzó a palpitar el encuentro que reunirá a representantes del automovilismo de todo el continente: “La semana siguiente, nuestra comunidad FIA a lo largo de las Américas se reunirá en Buenos Aires para darle forma al futuro del automovilismo y la movilidad”, escribió el presidente, quien además agradeció al mandatario argentino Javier Milei por su participación y al titular del ACA, César Carman, por recibir al organismo internacional.

Durante su visita a Paraguay por la fecha del WRC, el dirigente fue consultado por medios argentinos acerca de un posible regreso de los principales campeonatos del mundo al país. Ben Sulayem recordó incluso su vínculo con Argentina: “Corrí, como muchos saben, dos rallies en Carlos Paz, así que tengo buenos recuerdos de allí”. Y luego dejó una frase que encendió la ilusión: “Yo no saltaría pasos, pero todo es posible. Cuando estén listos, nosotros estamos listos, es muy sencillo”.

El tajante mensaje del presidente de la FIA sobre la chance de que vuelva la Fórmula 1 a la Argentina Mohammed Ben Sulayem dejó en claro que la FIA está en tratativas para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina. Noticias Argentinas En diálogo con Cadena 3, además, el presidente de la FIA destacó el nuevo escenario dirigencial del automovilismo argentino y aseguró que existe un interés concreto por acompañar al país: “Tuvimos 15 delegados de Argentina en la última reunión, porque ahora son serios sobre el deporte, y nosotros también queremos apoyarlos”, señaló. En ese sentido, remarcó que el proyecto no se limita al rally y puso en valor la historia argentina: “Tuvo campeones de rally, de Fórmula 1, no es un país nuevo en el automovilismo”.