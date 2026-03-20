Boca mostró las primeras imágenes oficiales del anteproyecto de ampliación de la Bombonera que aprobó la CNRT
La dirigencia de Boca difundió renders del anteproyecto aprobado y avanza con la construcción de torres sobre las vías del tren. El sueño empieza a tomar forma.
Boca Juniors dio un paso importante en su proyecto de ampliación de la Bombonera y lo hizo visible. Luego de recibir el aval de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el club difundió las primeras imágenes oficiales del anteproyecto.
A través de sus redes sociales, el Xeneize mostró renders en los que se observan las torres que se construirán sobre las vías del tren. Este desarrollo inicial permitirá avanzar con una obra clave: levantar estructuras que conecten el estadio mediante puentes peatonales sin interrumpir el paso del ferrocarril.
Según explicaron desde la institución, esta etapa contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras. "El proyecto es posible y no presenta impedimentos técnicos para avanzar", remarcaron desde el club, dejando en claro que el plan ya superó una instancia determinante.
Este primer paso es fundamental para encarar la ampliación completa del estadio. La idea a futuro incluye la construcción de una cuarta bandeja y la reconfiguración de sectores actuales, lo que permitiría llevar la capacidad de la Bombonera de 57 mil a más de 80 mil espectadores.
Además, el proyecto contempla modificaciones en palcos y plateas, con una fuerte expansión de espacios premium. Con estas obras, Boca busca concretar una transformación histórica de su estadio y acercarse a uno de los grandes objetivos de la gestión encabezada por Juan Román Riquelme.
El comunicado de Boca sobre el nuevo avance en la ampliación de la Bombonera
Estimados socios y socias:
Nos pone muy felices compartir con ustedes un avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio.
El Club Atlético Boca Juniors presentó un anteproyecto que contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras, conectadas por puentes peatonales que atravesarán por encima de las vías del tren, mejorando el ingreso y la circulación en las distintas tribunas.
En el día de hoy, a través de Ferrosur Roca S.A., recibimos la respuesta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que aprobó el anteproyecto y confirmó su viabilidad técnica.
Esto significa algo muy claro: el proyecto es posible, fue evaluado por los organismos correspondientes y no presenta impedimentos técnicos para avanzar. A partir de este momento, el Club se encuentra trabajando en la preparación de la documentación final del proyecto.
Seguimos avanzando, paso a paso, en el camino hacia el club que todos soñamos.
Club Atlético Boca Juniors.