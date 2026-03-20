Boca mostró las primeras imágenes oficiales del anteproyecto de ampliación de la Bombonera que aprobó la CNRT

La dirigencia de Boca difundió renders del anteproyecto aprobado y avanza con la construcción de torres sobre las vías del tren. El sueño empieza a tomar forma.

Boca mostró las primeras fotos oficiales del anteproyecto de ampliación de la Bombonera.

Boca Juniors dio un paso importante en su proyecto de ampliación de la Bombonera y lo hizo visible. Luego de recibir el aval de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el club difundió las primeras imágenes oficiales del anteproyecto.

Bombonera ampliacion 2 Así son las torres con ascensores y escaleras que quiere construir Boca. Prensa Boca Juniors A través de sus redes sociales, el Xeneize mostró renders en los que se observan las torres que se construirán sobre las vías del tren. Este desarrollo inicial permitirá avanzar con una obra clave: levantar estructuras que conecten el estadio mediante puentes peatonales sin interrumpir el paso del ferrocarril.

Bombonera amplación 3 Así son las torres con ascensores y escaleras que quiere construir Boca. Prensa Boca Juniors Según explicaron desde la institución, esta etapa contempla la construcción de cuatro torres con ascensores y escaleras. "El proyecto es posible y no presenta impedimentos técnicos para avanzar", remarcaron desde el club, dejando en claro que el plan ya superó una instancia determinante.

Bombonera ampliación 4 Boca mostró las primeras imágenes de la reforma que pretende para la Bombonera. Prensa Boca Juniors Este primer paso es fundamental para encarar la ampliación completa del estadio. La idea a futuro incluye la construcción de una cuarta bandeja y la reconfiguración de sectores actuales, lo que permitiría llevar la capacidad de la Bombonera de 57 mil a más de 80 mil espectadores.

Además, el proyecto contempla modificaciones en palcos y plateas, con una fuerte expansión de espacios premium. Con estas obras, Boca busca concretar una transformación histórica de su estadio y acercarse a uno de los grandes objetivos de la gestión encabezada por Juan Román Riquelme.