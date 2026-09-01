River tomó una decisión final con Martínez Quarta tras las críticas de los hinchas y la postura de Ponzio

La dirigencia de River Plate , en conjunto con Leonardo Ponzio, tomó una decisión sobre el futuro de Lucas Martínez Quarta : el defensor continuará en el plantel y no será transferido en este mercado de pases . El marcador central había recibido propuestas del Genoa de Italia y Al-Sadd de Qatar, pero finalmente permanecerá en Núñez.

La determinación le permitirá al entrenador interino, que continuará en el cargo al menos hasta fin de año, mantener a uno de sus principales zagueros para intentar consolidar una defensa que todavía busca respuestas. La intención de Ponzio es darle continuidad a la dupla que Martínez Quarta conforma con Nicolás Otamendi.

La decisión se tomó pese a que el defensor atraviesa un momento de mucho cuestionamiento por parte de los hinchas de River. Sus errores en la salida, algunas desatenciones y los penales cometidos alimentaron las críticas, a las que se sumó el que falló en la definición ante Independiente Santa Fe de Colombia por la Copa Sudamericana.

La comisión directiva evaluó las propuestas que llegaron por el marcador central y resolvió no avanzar con su salida. Al-Sadd fue uno de los clubes que mostró interés concreto, mientras que el Genoa también buscó incorporarlo y llegó a intentar cerrar la operación durante el último día del mercado de pases europeo.

En ese escenario, la postura de River terminó siendo conservar al futbolista , una determinación que además cuenta con el respaldo del entrenador. Ponzio lo incluyó entre los titulares en su primer partido al frente del equipo, en el triunfo por 3-2 ante Banfield como visitante .

Lucas Martínez Quarta continuará en River pese a las ofertas que recibió durante el mercado de pases. Instagram @chinomartinezquarta96

Aquella presentación también tuvo un episodio particular. Martínez Quarta cometió un error en la salida cuando el encuentro estaba empatado, aunque Banfield no consiguió aprovechar la situación. Luego del partido, Ponzio salió públicamente en respaldo del defensor y dejó en claro el concepto que tiene sobre él.

La postura de River con el Chino

“Es un jugador de Selección”, afirmó el entrenador interino al referirse a Martínez Quarta y consideró que simplemente atraviesa un mal momento. La frase expuso la confianza que Ponzio mantiene en el futbolista, más allá de los cuestionamientos que recibió durante los últimos partidos.

El defensor, además, tiene contrato con River hasta finales de 2028 y formó parte de la última etapa de la Selección argentina, con participación en las dos Copas América conquistadas por el equipo nacional. Su continuidad, entonces, ya está definida al menos hasta fin de año.

Ponzio tendrá por delante el desafío de recuperar la mejor versión de Martínez Quarta y, al mismo tiempo, encontrar el funcionamiento que todavía le falta a una dupla de centrales integrada por dos nombres de peso.