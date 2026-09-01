Insólito: River lo compró por € 6.000.000 hace 2 meses ¡y ahora podría irse a préstamo al Ajax!

Por expreso pedido de Coudet, River lo compró por hace dos meses y suma un puñado de minutos con la camiseta del Millonario.

Mauro Arambarri podría dejar River apenas dos meses después de haber llegado al club. El mediocampista uruguayo despertó el interés del Ajax, que inició conversaciones para incorporarlo a préstamo durante la próxima temporada. Sin embargo, la dirigencia millonaria puso una condición para avanzar: si se concreta una cesión, deberá incluir una obligación de compra, mientras que otra alternativa es directamente una transferencia definitiva.

El interés del conjunto neerlandés contempla un préstamo con opción de compra, una fórmula que por ahora no convence a River. La dirigencia pretende que una eventual salida de Arambarri represente un ingreso importante para el club y, por eso, busca modificar las condiciones planteadas inicialmente por el Ajax.

Mauro Arambarri llegó hace apenas dos meses a River y ahora podría irse al Ajax En medio de las negociaciones apareció además un actor clave. Míchel, entrenador del Ajax, se comunicó directamente con Arambarri para explicarle el proyecto y transmitirle su intención de contar con él. El contacto del técnico podría tener peso en la decisión del futbolista, mientras las dos instituciones continúan intentando acercar posiciones.

La situación resulta llamativa por el corto tiempo que pasó desde la llegada del uruguayo a River. El mediocampista fue incorporado hace dos meses a cambio de 6 millones de euros como una pieza de experiencia para reforzar la mitad de la cancha y ahora podría cambiar nuevamente de destino, aunque la dirigencia deberá evaluar también el impacto deportivo de perderlo. Arambarri cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol europeo, especialmente por su paso por Getafe.