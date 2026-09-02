Erling Haaland tuvo una llamativa reacción al anuncio de Enzo Fernández como refuerzo estrella del City

Enzo Fernández fue presentado oficialmente durante la medianoche de Reino Unido y Erling Haaland reaccionó con un desopilante comentario.

El mercado de pases europeo cerró a lo grande y, claro, tuvo como protagonista a Enzo Fernández. Tras una eterna negociación con el Chelsea, el Manchester City concretó la llegada del volante de la Selección argentina por la impactante cifra de € 145.000.000, el cuarto pase más caro de la historia del fútbol.

El club inglés oficializó al campeón del mundo en Qatar 2022 como refuerzo estrella y el anuncio, realizado cerca de la medianoche en Inglaterra, tuvo un espectador muy particular: Erling Haaland. El delantero noruego estaba pendiente de la confirmación y, cuando finalmente llegó, dejó un comentario sin desperdicio.

El desopilante comentario de Haaland en el posteo de presentación de Enzo Fernández La presentación del ex River se produjo a las 23.30 del Reino Unido, cuando el City publicó en sus redes sociales el video con el que oficializó el desembarco de Enzo. Y el Androide, que evidentemente estaba siguiendo de cerca la situación, no dejó pasar la oportunidad de bromear: “Sí, bueno, ahora puedo ir a dormir”, escribió, reaccionando con humor al posteo.

El comentario no fue casual. El propio Haaland contó en más de una oportunidad que el descanso ocupa un lugar fundamental dentro de su preparación. Su objetivo habitual es acostarse alrededor de las 22 o 22.30 para dormir entre diez y once horas. Una rutina pensada para maximizar la recuperación y llegar con toda la energía a los entrenamientos y partidos. Esta vez, el fichaje de su nuevo socio lo hizo estirar un poquito el horario.