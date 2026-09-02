A 24 horas de haber sido echado de San Lorenzo, ¡Pipo Gorosito podría asumir en otro club de Primera!
Tras su drástica salida del Ciclón, Néstor Gorosito recibió un llamado de otro equipo de la Liga Profesional y su llegada parece estar avanzada. Los detalles.
La noticia es, cuanto menos, llamativa. Mientras la dirigencia de San Lorenzo finiquitaba los papeles para ponerle fin al ciclo de Néstor Gorosito, que duró apenas dos meses en el banco azulgrana, en paralelo el entrenador recibía una propuesta de trabajo.
Tras conocer su situación, desde Mar del Plata no tardaron en levantar el teléfono: Aldosivi le habría ofrecido el cargo al ahora extécnico del Ciclón, que podría asumir de manera inmediata y convertirse en el reemplazante de Israel Damonte.
Pipo Gorosito, el candidato número uno de Aldosivi: ¿asume?
Lo cierto es que las charlas avanzan a paso firme y, a esta hora, Pipo pica en punta para ser el nuevo DT del Tiburón. De concretarse, el objetivo ya está marcado y es demasiado complejo: salvar a un equipo que parece destinado al descenso.
Con siete fechas por delante y 21 puntos en juego, Aldosivi está último en la tabla anual con 10 puntos, a nueve de distancia de Deportivo Riestra, el primer equipo que estaría salvando la categoría. Si bien parece misión imposible, Gorosito ya avisó que está dispuesto a tomar el fierro caliente.
Así las cosas, Pipo podría tener una rápida revancha luego de su decepcionante paso por San Lorenzo, donde ganó un partido de los ocho y fue echado por malos resultados. ¿Será?