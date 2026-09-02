Boca y Vélez se juegan todo por un lugar en cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca y Vélez se enfrentan en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por los octavos de la Copa Argentina. El ganador se medirá con Racing en los cuartos de final.

Boca Juniors se enfrentará este miércoles con Vélez, en un durísimo encuentro que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Sebastián Zunino.

Boca llega a este encuentro en medio de un muy discreto semestre, en el que solo ganó dos partidos en lo que va del Torneo Clausura y se encuentra en la octava posición de la Zona A, por lo que estaría clasificando con lo justo a los playoffs.

Los datos más destacados de @Velez - @BocaJrsOficial



Miércoles 2 de septiembre

21.15 hs

Mario Alberto Kempes

Sebastián Zunino

Octavos de Final

TyC Sports



https://t.co/lDdM6pKT6k#CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 1, 2026 El Xeneize, que es dirigido por Rodolfo Arruabarrena, también está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará con San Pablo de Brasil. En su camino hacia esta instancia en la Copa Argentina, Boca derrotó a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (2-0) y a Sarmiento de Junín (2-0).

Vélez, por su parte, es uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, ya que está en la pelea por la primera posición en la tabla anual que entrega el título de Campeón de Liga, mientras que en el Torneo Clausura está cuarto en la Zona A. Sin embargo, atraviesa una curiosa sequía, debido a que empató en sus últimas cuatro presentaciones.

En las rondas previas en la Copa Argentina, el Fortín goleó 4-1 a Deportivo Armenio y luego le ganó 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. Boca y Vélez ya se enfrentaron durante este semestre. Fue hace poco menos de un mes, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y el partido terminó igualado 1-1.