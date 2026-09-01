En medio de la crisis, Independiente vendió a uno de sus referentes al fútbol europeo

Sobre el cierre del libro de fichajes en el Viejo Continente, Independiente se desprendió de uno de sus jugadores más destacados de los últimos años.

Independiente no levanta cabeza en el campeonato. La salida de Gustavo Quinteros no calmó la aguas y la llegada de Jadson Viera, lejos de generar ilusión, generó más bronca entre los hinchas. Eso quedó demostrado con los ensordecedores cánticos, silbidos e insultos contra la dirigencia que bajaron de las tribunas tras el 0-3 como local contra Gimnasia de Mendoza.

En medio de la crisis deportiva e institucional, el club no deja de desprenderse de referentes. Días atrás, Gabriel Ávalos fue vendido a Olimpia de Paraguay, y este martes se desprendió de uno de los jugadores más destacados de las últimas temporadas, pese a que en el último tiempo no se encontraba en su mejor nivel.

Kevin Lomónaco jugará en el Elche de España Lomónaco se va de Independiente tras dos años en el club. @Independiente Se trata de Kevin Lomónaco, una de las grandes figuras del equipo de Julio Vaccari que estuvo cerca de consagrarse campeón del Apertura 2025 y cortar un sequía de 23 años en el torneo local. Y si bien hace una semana intentó desmentir los rumores de su salida, finalmente le pondrá un fin a su etapa en el Rey de Copas en este mercado de pases.

El Rojo de Avellaneda vendió al defensor central de 24 años al Elche por 3 millones de dólares y la cancelación de la deuda de Iván Marcone (1,7 millones) por otro 30%; es decir, unos US$ 4.800.000 en total por el 80% de su ficha. El elenco español, propiedad de Christian Bragarnik, ya lo anunció en sus redes sociales y suma así una importante pieza para tratar de levantarse tras un mal arranque en LaLiga.