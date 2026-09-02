Riquelme y la pregunta del millón: ¿quién fue el mejor de todos los tiempos, Messi o Maradona?

Juan Román Riquelme habló sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, lo llenó de elogios y entró en una comparación inevitable. ¿Qué dijo?

Juan Román Riquelme tuvo un privilegio reservado para muy pocos: compartió cancha con Diego Maradona y también pudo disfrutar de Lionel Messi. Dos futbolistas que marcaron épocas y que, inevitablemente, aparecen en cualquier debate sobre los mejores de la historia.

Por eso, después del anuncio de la despedida de Leo de la Selección argentina, al presidente de Boca le preguntaron por ese eterno mano a mano. Y Román no dudó en poner a Leo bien arriba. "A Messi hay que agradecerle, qué le vamos a pedir, con todo lo que hizo... Cumplió con lo que soñaba, y con lo que nosotros soñábamos. Si no fue el mejor de todos los tiempos, está ahí. Nunca un jugador pudo ser el mejor durante tantos años", afirmó, convencido, en una entrevista con TyC Sports.

Riquelme habló del retiro de Messi de la Selección: no faltaron elogios Para Riquelme, una de las claves que explica la grandeza de la Pulga es su capacidad para mantenerse en la elite durante tanto tiempo, incluso después de los golpes. "Se rompió el lomo y el de arriba fue justo con él. Ahora darle cariño y agradecerle, todo el planeta lo ama", expresó, en referencia a su recorrido y a todo lo que consiguió con la Albiceleste.

Riquelme hablo sobre el retiro de Messi de la Seleccion. Video: TyC Sports Román también habló desde un lugar mucho más personal. Ante la consulta sobre si se había comunicado con el rosarino después de su anuncio, contó: "Siempre hablo con Messi, tengo relación muy linda. Él me quiere, yo lo quiero, me hubiese encantado jugar más a la pelota a su lado. Tuve la suerte de jugar con él, eso es único. El cariño que nos tenemos es lo más grande".