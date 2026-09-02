Riquelme y la pregunta del millón: ¿quién fue el mejor de todos los tiempos, Messi o Maradona?
Juan Román Riquelme habló sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina, lo llenó de elogios y entró en una comparación inevitable. ¿Qué dijo?
Juan Román Riquelme tuvo un privilegio reservado para muy pocos: compartió cancha con Diego Maradona y también pudo disfrutar de Lionel Messi. Dos futbolistas que marcaron épocas y que, inevitablemente, aparecen en cualquier debate sobre los mejores de la historia.
Por eso, después del anuncio de la despedida de Leo de la Selección argentina, al presidente de Boca le preguntaron por ese eterno mano a mano. Y Román no dudó en poner a Leo bien arriba. "A Messi hay que agradecerle, qué le vamos a pedir, con todo lo que hizo... Cumplió con lo que soñaba, y con lo que nosotros soñábamos. Si no fue el mejor de todos los tiempos, está ahí. Nunca un jugador pudo ser el mejor durante tantos años", afirmó, convencido, en una entrevista con TyC Sports.
Riquelme habló del retiro de Messi de la Selección: no faltaron elogios
Para Riquelme, una de las claves que explica la grandeza de la Pulga es su capacidad para mantenerse en la elite durante tanto tiempo, incluso después de los golpes. "Se rompió el lomo y el de arriba fue justo con él. Ahora darle cariño y agradecerle, todo el planeta lo ama", expresó, en referencia a su recorrido y a todo lo que consiguió con la Albiceleste.
Román también habló desde un lugar mucho más personal. Ante la consulta sobre si se había comunicado con el rosarino después de su anuncio, contó: "Siempre hablo con Messi, tengo relación muy linda. Él me quiere, yo lo quiero, me hubiese encantado jugar más a la pelota a su lado. Tuve la suerte de jugar con él, eso es único. El cariño que nos tenemos es lo más grande".
Entonces llegó la comparación inevitable. Riquelme recordó que, después de la muerte de Diego, muchos pensaron que nunca volvería a aparecer un futbolista capaz de ocupar semejante lugar. Sin embargo, apareció Messi. "No sé si vamos a tener la suerte de tener otro jugador como él. Cuando pasó lo de Maradona creíamos que no. Pero pasó otro que fue igual o mejor", sostuvo. Y cerro con dos palabras que resumen a la perfección su devoción por Leo: "Es único e irrepetible".