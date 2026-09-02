Mercado en llamas: River ofertó US$ 3.000.000 por un central que también quiere Boca

A horas del cierre del libro de pases, River se metió en la negociación por un defensor que interesa en Boca y ya presentó una propuesta formal.

River todavía tiene una carta por jugar en este mercado de pases. La lesión de Giorgio Costantini, que sufrió una rotura de ligamentos cruzados, abrió un cupo que la dirigencia tiene pensado aprovechar para cubrir la última línea. En ese contexto, apareció con fuerza el nombre de Francisco Álvarez, defensor y figura de Argentinos Juniors.

River avanzó por Francisco Álvarez: su primera oferta y la postura de Argentinos Tras algunos sondeos, el Millonario pasó a los hechos y ya le hizo una primera oferta formal al Bicho: US$ 3.000.000 por el 50% de su pase. El tema es que el marcador central de 26 años es una pieza intocable en el equipo de Nicolás Diez, que es uno de los líderes de la tabla anual. Y claro, las pretensiones son mucho más elevadas.

En La Paternal recibieron el ofrecimiento, pero la respuesta fue contundente: pretenden alrededor de US$ 6.000.000 por el 70%. Si bien existe una diferencia importante en los números, las negociaciones seguirán su curso ya que, para River, la contratación de un zaguero pasó a ser prioridad.

Francisco Álvarez, el central de Argentinos por el que negocia River. @AAAJOficial Boca, expectante en la negociación del Millonario por el defensor El interés del Millonario por Álvarez surge a partir de la posible salida de Lautaro Rivero, más allá de que Lucas Martínez Quarta finalmente continuará en el plantel por decisión de Leonardo Ponzio. Pero la historia, por sobre todas las cosas, tiene un condimento que genera morbo: el defensor ya había estado en carpeta de Boca.