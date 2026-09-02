Aerolíneas Argentinas sumó un nuevo vuelo a una de las playas más elegidas de Brasil

Córdoba tendrá una nueva conexión aérea directa con Brasil de cara a la próxima temporada de verano. Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de la ruta Córdoba–Cabo Frío, un destino estratégico para quienes buscan acceder a las playas de la Región de los Lagos de Río de Janeiro.

Los vuelos comenzarán a operar el 26 de diciembre de 2026 y contarán con dos frecuencias semanales, ampliando las alternativas disponibles para los viajeros cordobeses que quieran disfrutar del verano brasileño sin necesidad de realizar escalas.

Cabo Frío se encuentra próximo a algunos de los destinos turísticos más reconocidos de la costa fluminense, como Búzios y Arraial do Cabo, por lo que la nueva conexión permitirá utilizar el aeropuerto local como puerta de entrada a una amplia zona de playas.

La nueva ruta se suma a la fuerte apuesta de Aerolíneas Argentinas por incrementar la conectividad desde Córdoba durante el verano. La empresa mantendrá siete frecuencias semanales hacia Florianópolis , además de sus servicios hacia Río de Janeiro.

De esta manera, el aeropuerto internacional Ingeniero Ambrosio Taravella contará con más opciones para viajar directamente hacia algunos de los principales destinos turísticos de Brasil.

El anuncio forma parte de la programación de Aerolíneas Argentinas para el verano 2027, que contempla una expansión de su oferta internacional. La compañía también incorporará vuelos hacia Cartagena de Indias y Curazao, además de reforzar las operaciones hacia distintos destinos de Brasil y el Caribe.

En total, la empresa proyecta ofrecer más de 1,5 millones de asientos durante enero de 2027, lo que representa un incremento del 13% respecto del mismo mes de 2026.

La información oficial de Aerolíneas Argentinas ya incluye a Cabo Frío dentro de su propuesta de vuelos internacionales para la temporada de verano, presentado como una puerta de entrada a Búzios y otros atractivos de la región.