Diseñar la propia vida: moda, identidad y alta costura

Durante un año y medio, Andrea Donnay atravesó un proceso que fue mucho más allá del diseño tradicional. Mientras creaba nuevas prendas, buscaba algo clave en la moda : definir su verdadera identidad como diseñadora y plasmar su propia historia en cada creación.

De esa búsqueda nació Designing your own life, una colección atravesada por historias, miedos, cambios y la idea de construir la propia vida a partir de lo vivido. Andrea asegura que el concepto de la colección surgió de una pregunta personal: cómo cada persona construye su presente y su futuro a partir de aquello que le tocó atravesar. Por eso, para ella, el proceso creativo no estuvo separado de su propia historia.

“Oscuridad, proceso y cielo”, responde cuando tiene que definir la colección en apenas tres palabras.

Cada uno de los diseños, explica, busca transmitir algo más que una estética. “Cada vestido transmite la esencia de la mujer y el alma”, sostiene. Esa idea también aparece en la pieza que considera central dentro de la propuesta: Inner Radiance o Resplandor Interior, un vestido inspirado en momentos de inseguridad, miedos, cambios, anhelos y sueños.

Andrea comenzó su camino en la moda en 2018 y, con el paso de los años, fue atravesando diferentes etapas: primero diseñó accesorios, luego trabajó con prendas prêt-à-porter y actualmente se dedica a la alta costura.

Designing your own life, una colección atravesada por historias, miedos, cambios y la idea de construir la propia vida a partir de lo vivido.

Sin embargo, llegar hasta esta nueva colección implicó detenerse y preguntarse cuál era realmente su identidad.

“El proceso fue reconocer mi verdadera identidad”, explica. Durante un año y medio buscó un estilo propio y una forma de crear que la representara. Esa búsqueda también aparece en una de las características principales de sus nuevos diseños: el trabajo artesanal con cristales y mostacillas.

Según cuenta, ese tejido representa, de alguna manera, su propio recorrido. Así como fue uniendo cada elemento para construir las prendas, también siente que fue “tejiendo” su vida y su carrera.

Características principales de sus nuevos diseños: el trabajo artesanal con cristales y mostacillas. Gentileza Andrea Donnay

Vestidos que cuentan historias

La colección está pensada para mujeres que atravesaron experiencias, desafíos y momentos que dejaron marcas en sus vidas. Para Andrea, esas historias forman parte de la identidad de cada persona y pueden convertirse en una fuente de inspiración.

Por eso, sus diseños no parten de seguir una tendencia determinada. “Mi inspiración surge en algo único e irrepetible”, explica.

El plateado, los brillos y los cristales aparecen como algunos de los elementos que atraviesan la propuesta, pero detrás de cada vestido hay una intención más profunda: que quien lo use pueda sentirse representada.

La apuesta también está en la técnica. Algunas de las piezas fueron confeccionadas a partir de cristales y piedras, con un trabajo realizado artesanalmente por la propia diseñadora.

La colección está pensada para mujeres que atravesaron experiencias, desafíos y momentos que dejaron marcas en sus vidas. Gentileza Andrea Donnay

“Diseñar” el presente y el futuro

El nombre Designing your own life, que puede traducirse como “Diseñando tu propia vida”, resume el concepto que atraviesa todo el proyecto.

Para Andrea, la idea tiene que ver con la posibilidad de construir el propio camino incluso después de momentos de incertidumbre. La colección, entonces, funciona también como una representación de un proceso personal.

Hoy, siente que este lanzamiento marca un antes y un después en su carrera porque representa algo que buscó durante mucho tiempo: mostrar una identidad propia.

Después de este paso, su próximo objetivo es presentar su propio desfile a nivel nacional. Más adelante, también sueña con llevar sus diseños a las pasarelas de París, Milán y Nueva York.

Pero antes de pensar en esos escenarios, hay una idea que parece resumir el recorrido que la llevó hasta acá: encontrar la propia esencia, animarse a escucharla y, a partir de ahí, crear.