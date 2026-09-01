Escándalo en el mundo de la moda: el famoso diseñador que fue cancelado de la MET Gala 2027

La moda mundial atraviesa un vertiginoso terremoto tras confirmarse que la tan esperada retrospectiva consagrada al diseñador británico John Galliano fue cancelada oficialmente para encabezar la MET Gala 2027, sepultando el intento de homenaje institucional dentro del afamado Costume Institute neoyorquino.

Todo estalló debido al persistente repudio colectivo por sus discursos de odio en el pasado. La resolución de la entidad norteamericana implicó dar un paso al costado definitivo en la organización de la exhibición previa a la velada más prominente y famosa de la moda global. El tributo al modisto, anunciado originalmente en el mes de julio de este año, quedará vacante hasta que la institución oficialice la propuesta temática alternativa que ocupará la codiciada fecha en el calendario primaveral de Nueva York.

A través de un manifiesto difundido en sus redes sociales, el creador anglogibraltareño ratificó el acuerdo mutuo para cancelar la puesta en escena de su trabajo creativo. En sus palabras, prefirió priorizar la integridad del afamado recinto neoyorquino, buscando evitar que los severos debates éticos que rodean su reputación opacaran la labor conceptual de la prestigiosa gala.

El Museo Metropolitano de Arte dio de baja el homenaje al famoso diseñador británico tras el rechazo público por sus polémicas pasadas.

Galliano asumió la sensibilidad y el malestar que despertaba en la opinión pública la sola idea de un reconocimiento de tal magnitud. "Asumo plena responsabilidad por el dolor causado por mis palabras en el pasado, en particular por el daño que causé a las comunidades judía y asiática, y lo lamento profundamente", remarcó el polémico diseñador en su descargo público, añadiendo que la verdadera reparación es una tarea continua que exige conducta a lo largo del tiempo.

En sintonía con estas declaraciones, el director general del Museo Metropolitano de Arte , Max Hollein, ratificó el cese definitivo del proyecto curatorial. Desde la dirección del organismo argumentaron que la planificación de la próxima temporada primaveral tomará un rumbo totalmente diferente, manteniéndose en reserva los detalles del nuevo enfoque temático.

El legado de John Galliano vuelve a estar bajo observación por las polémicas conductas vertidas en París durante 2011.

Dentro del texto, el artista aprovechó la oportunidad para valorar públicamente su proceso personal de rehabilitación. Agradeció a su círculo cercano el sostén brindado a lo largo de un período de quince años enfocado en la sobriedad y la recuperación activa frente al alcoholismo y las adicciones que dinamitaron la cima de su trayectoria.

El anuncio de Vogue del esperado homenaje a Galliano en la MET Gala 2027. Foto: Vogue

En otro de los pasajes más reflexivos de su carta, el modisto compartió la devoción que siente hacia el espacio neoyorquino y las figuras que sostienen su estructura. "Que mi trayectoria creativa sea considerada por una institución que he admirado a lo largo de mi vida me conmovió profundamente", detalló el diseñador, agregando un mensaje final dirigido al equipo directivo: "Mi gratitud hacia el Met, Max, Andrew y Anna sigue siendo profunda y perdurable".

El Museo Metropolitano replantea su agenda temática tras apartar la obra del controvertido astro de la moda. Foto: captura de video Instagram @camichama

Apoyos de peso y el origen del conflicto

La influyente editora Anna Wintour respaldó sin contemplaciones la determinación tomada por la figura de la moda. La máxima autoridad de la gala calificó el paso al costado como una postura valiente y ética, reafirmando su acompañamiento incondicional hacia la decisión de la entidad artística de suspender el despliegue de la obra del modisto.

La MET Gala 2027 da marcha atrás y suspende la gran retrospectiva de John Galliano. Foto: captura video Instagram @camichama

El origen del conflicto se remonta a los dramáticos episodios registrados entre fines de 2010 y principios de 2011 en suelo parisino. En aquel entonces, la difusión de material audiovisual expuso al profesional profiriendo agresiones racistas y manifestando explícitamente simpatía hacia el nazismo bajo un evidente estado de ebriedad, provocando un rechazo internacional inmediato.

El comunicado de John Galliano tras las tensiones con los decisores de la MET Gala. Foto: Instagram @jgalliano

Dichas conductas terminaron precipitando en su momento la expulsión inmediata de la casa Christian Dior y el juicio formal por parte de los tribunales de París. Si bien la proyectada exposición pretendería examinar críticamente sus rupturas ideológicas y su ulterior etapa creativa en Margiela, el dolor ocasionado clausuró definitivamente las puertas del templo del arte neoyorquino.