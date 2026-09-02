El aberrante video de un adolescente que le pisó la cabeza a un gato: qué medida tomó el colegio

Una cámara de seguridad registró el video en que un joven atacó a un gato en Temperley. El animal no sufrió heridas graves.

Una cámara de seguridad grabó el violento ataque que generó malestar y enojo en el barrio de Temperley.

Un video generó indignación en Temperley luego de registrar a un adolescente agrediendo a un gato en plena calle. El joven, que llevaba un uniforme escolar, se acercó al animal y lo acarició para luego pisarle la cabeza y seguir su camino mientras miraba para los costados.

El episodio ocurrió sobre la calle Florencio Varela y quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes, el adolescente se agachó junto al gato y parecía acariciarlo durante unos segundos. Luego, de manera repentina, le pisó la cabeza con fuerza. El animal logró escapar después de la agresión. Según informó su propietario, el gato no presentaría heridas de gravedad y, como medida de precaución, permanecerá dentro de la vivienda.

X El video que generó indignación en Temperley Las imágenes comenzaron a circular y provocaron un fuerte rechazo entre vecinos y usuarios de redes sociales. El hecho generó pedidos para que se pueda identificar al joven que aparece en la grabación.

Uno de los elementos que despertó especial atención fue el uniforme que llevaba el adolescente. A partir de esa vestimenta, algunos vecinos lograron determinar a qué establecimiento educativo asistiría, siendo este el Colegio San Francisco Javier ubicado en Lomas de Zamora. La difusión del video también derivó en reclamos para que los adultos responsables del menor puedan intervenir ante lo ocurrido.

El comunicado de la institución tras el ataque A partir de la viralización del video, la institución educativa sacó un comunicado estableciendo que "educar también es enseñar a cuidar y respetar toda forma de vida", en el que sostuvieron su postura de defensa a la vida de los animales, ya que "siente, sufren y necesitan de nuestro cuidado".