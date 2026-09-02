Tras el paso del Zonda, cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El viento Zonda, que comenzó a bajar pasadas las 16, se manifiesta con ráfagas en el Gran Mendoza, generando un ambiente seco y cálido.

El viento Zonda vuelve a ser protagonista este miércoles en Mendoza y pasadas las 16 comenzó a bajar en distintos puntos del Gran Mendoza. El fenómeno comenzó temprano en zonas de precordillera y, con el correr de las horas, avanzó hacia sectores del llano.

Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional, el Zonda comenzó a manifestarse desde las 9:00 en sectores de precordillera. Con el correr de las horas, el viento también alcanzó zonas del sur provincial y del Valle de Uco. Pasadas las 16 comenzó a sentirse en algunas zonas del Gran Mendoza.

El viento Zonda ya se siente en el Gran Mendoza En el Gran Mendoza, las ráfagas vienen acompañadas por un ambiente mucho más seco y un marcado aumento de la temperatura. El organismo mantiene una alerta amarilla por Zonda y anticipa velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Entre las zonas alcanzadas aparecen sectores del Gran Mendoza, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear, Malargüe y San Rafael.

El pronóstico indica un cambio de las condiciones meteorológicas hacia la noche. Entre las 19:00 y las 21:00, se prevé que el viento comience a rotar hacia el sector sur y sureste en la zona sur de la provincia.