Por viento Zonda, suspenden las clases en las siguientes zonas de Mendoza

Por viento Zonda , la Dirección General de Escuelas (DGE) anunció la suspensión de clases presenciales para el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en el departamento de Malargüe y en la localidad de Potrerillos.

La decisión corresponde a los registros meteorológicos que confirman viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, según informó la cartera educativa.

En tanto, en el resto de la provincia confirmaron que el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN ), se espera quehttps://www.mdzol.com/sociedad/zonda-mendoza-que-hora-empieza-bajar-hoy-segun-el-smn-n1598142. El fenómeno comenzará temprano en zonas de precordillera y, con el correr de las horas, avanzará hacia sectores del llano.

El Zonda comenzará a manifestarse desde las 9:00 en sectores de precordillera. Con el correr de las horas, el viento también alcanzará zonas del sur provincial y del Valle de Uco.

En el Gran Mendoza, las ráfagas comenzarían a sentirse pasado el mediodía y ganarían presencia durante la tarde, acompañadas por un ambiente mucho más seco y un marcado aumento de la temperatura. El organismo mantiene una alerta amarilla por Zonda y anticipa velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Entre las zonas alcanzadas aparecen sectores del Gran Mendoza, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear, Malargüe y San Rafael.

El pronóstico indica un cambio de las condiciones meteorológicas hacia la noche. Entre las 19:00 y las 21:00, se prevé que el viento comience a rotar hacia el sector sur y sureste en la zona sur de la provincia.