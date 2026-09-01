Mendoza inicia septiembre con viento Zonda: qué zona será afectada

Mendoza comienza septiembre con una alerta amarilla por viento Zonda , pero el aviso no alcanza a toda la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional ubicó el fenómeno en la zona baja de Malargüe durante la tarde de este martes, con ráfagas capaces de generar complicaciones y reducir la visibilidad.

La advertencia fue actualizada a las 6.09 de este martes 1 de septiembre y volverá a regir durante la tarde del miércoles 2. Fuera del área señalada, el pronóstico provincial anticipa una jornada estable, con poco cambio de la temperatura, viento moderado del sur y cierta inestabilidad en la cordillera.

El Servicio Meteorológico Nacional delimitó la alerta exclusivamente sobre la zona baja del departamento de Malargüe. Allí se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora. La franja de mayor riesgo se concentra durante la tarde; por la noche, el nivel regresaría a verde.

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de causar daños o interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas. En el caso del Zonda, su llegada puede generar un incremento repentino de la temperatura, un marcado descenso de la humedad y una importante cantidad de polvo suspendido en el aire. Esas condiciones también pueden complicar la circulación vehicular y elevar el riesgo de incendios.

Para este martes, la Dirección de Contingencias Climáticas pronosticó tiempo bueno y vientos moderados del sector sur, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 23. En la cordillera se esperan condiciones algo inestables.

El miércoles presentará poca nubosidad, viento leve del sudeste y un ascenso térmico: la máxima podría llegar a 27 grados, mientras que la mínima rondaría los 9. También se prevén nevadas débiles en alta montaña. El jueves ingresará un frente frío que provocará un descenso de la temperatura, viento sur y precipitaciones durante la madrugada en sectores del sur provincial.

Las recomendaciones ante la llegada del viento Zonda

Las autoridades aconsejan evitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad y permanecer en lugares cerrados. También se recomienda asegurar macetas, sillas, toldos, chapas y cualquier objeto que pueda ser arrastrado. En la calle, es importante mantenerse alejado de árboles, carteles, marquesinas y postes.

Quienes deban conducir deberán hacerlo a una velocidad prudente, ante una eventual disminución de la visibilidad. Para proteger la salud, se sugiere mantener una hidratación constante, cerrar puertas y ventanas, humedecer los ambientes y cubrir ojos y nariz frente al polvo. Además, no se debe encender fuego ni utilizar elementos capaces de producir chispas, debido a la sequedad que acompaña al fenómeno. Recomendaciones oficiales ante el Zonda.