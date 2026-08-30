Con Zonda y alerta amarilla por nevadas: así estará el tiempo en Mendoza antes de arrancar septiembre

Mendoza cerrará el mes de agosto con buen tiempo. La temperatura máxima rondará los 21°C. El Zonda se haría presente durante la mañana.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un lunes con temperaturas agradables, aunque se espera viento Zonda durante la madrugada y posterior ingreso de viento Sur. En ese marco, se prevé una máxima de 21°C, mientras que la mínima será de 3°C en Malargüe. En el resto de la provincia, la mínima se situaría en 7°C.

Durante la mañana, el cielo se presentará seminublado en la zona Este y en sectores Este de la zona Sur. Desde las 12 se prevé cielo despejado en todo el llano provincial.

El Gran Mendoza espera un lunes casi primaveral, con una máxima de 21°. ALF PONCE MERCADO / MDZ En cuanto al viento, se espera la presencia de viento Zonda débil desde aproximadamente las 3 en toda la precordillera de la provincia, Malargüe, la zona Sur de Malargüe, el Valle de Uco y el Valle de Uspallata. Esta condición se mantendría hasta las 9, cuando se produciría una rotación del viento, con ingreso de viento Sur. Desde esa hora, afectaría la zona Sur de la provincia y, alrededor de las 11, se sentiría débilmente en las zonas Norte y Este de Mendoza. Se mantendría hasta aproximadamente las 19.