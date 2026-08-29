Mendoza cierra la semana con probabilidad de lluvias y Zonda: así estará el tiempo este domingo
Mendoza tendrá una máxima de 20°C este domingo, con viento Zonda desde la tarde en algunos sectores y probables lluvias débiles en la zona Este.
El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un domingo con cielo seminublado, temperaturas agradables, aunque se eperan condiciones inestables en algunos sectores del territorio provincial. En ese marco, se prevé una máxima de 20°C, mientras que la mínima será de 7°C en gran parte de la provincia. En Malargüe, en tanto, podría situarse entre 1 y 2°C.
Durante la jornada, el cielo se presentará seminublado en Gran Mendoza, la zona Este y el Valle de Uco. A partir de las 15 podrían registrarse condiciones de convección con probables precipitaciones débiles, especialmente en el Este de la zona Este, Santa Rosa, La Paz y hacia el Sur de estos departamentos, en la zona de secano. Esta condición se presentaría aproximadamente hasta las 19, para luego continuar con cielo despejado en el llano.
Además, se espera la presencia de viento Zonda débil desde las 13 hasta las 20 en la precordillera Sur, Malargüe y la zona Sur de Malargüe.
Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña
Según el pronóstico, en la cordillera habrá cielo seminublado en la parte Norte y central durante la mañana. Desde las 13 se prevé cielo nublado con precipitaciones leves en casi toda la alta montaña, condición que se mantendría durante el resto de la jornada.