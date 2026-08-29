Mendoza cierra la semana con probabilidad de lluvias y Zonda: así estará el tiempo este domingo

Durante la jornada, el cielo se presentará seminublado en Gran Mendoza, la zona Este y el Valle de Uco. A partir de las 15 podrían registrarse condiciones de convección con probables precipitaciones débiles, especialmente en el Este de la zona Este, Santa Rosa, La Paz y hacia el Sur de estos departamentos, en la zona de secano. Esta condición se presentaría aproximadamente hasta las 19, para luego continuar con cielo despejado en el llano.