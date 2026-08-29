Domingo en Mendoza: los 3 planes imperdibles para cerrar la semana bien arriba
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este domingo 30 de agosto. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer el domingo en Mendoza?
- Monólogos heróicos: es un show de humor en el que los personajes más populares del universo del cómic dejando de lado sus súperpoderes para hacer stand-up.
Dónde: Teatro Mendoza
Horario: 20:00 horas
Entradas: $25.000 en este link
- Dónde habita el instante: Cuadros que respiran, colores que murmuran historias antiguas, pinceladas que despiertan al roce del movimiento. La danza actúa como puente de lo intangible, extendiendo el pulso emocional de cada obra más allá del lienzo
Dónde: Teatro Municipal Julio Quintanilla (Plaza Independencia)
Horario: 20:00 horas
Entradas: $16.000 en este link
- Michael Jackson, man in the mirror: Tras una exitosa presentación en el Teatro Independencia, el espectáculo regresa con una versión completamente renovada. Michael Jackson: Man in the Mirror incorpora una narrativa que entrelaza la música y la danza para contar la historia de quien revolucionó la cultura popular.
Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad)
Horario: 20:00
Entradas: $18.000 en este link
- Raly Barrionuevo en Mendoza: Hay discos que se graban y discos que se cultivan. Raly Barrionuevo presentará su nuevo trabajo, "El camino de Solgo", una obra que marca su regreso a las composiciones inéditas con un necesario período de maduración, silencio y búsqueda interna.
Dónde: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)
Horario: 21:00 horas
Entradas: $45.000 en este link