Grandes figuras del teatro y las artes escénicas llegan a Mendoza: cuándo y cómo participar

Durante tres días, Mendoza se convertirá en un punto de encuentro para artistas, estudiantes, docentes, investigadores y personas interesadas en las diferentes formas de creación escénica. Del miércoles 2 al viernes 4 de septiembre, la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo será sede del 1° Encuentro Latinoamericano de Artes Escénicas “Mundos Posibles”.

La propuesta combinará formación, investigación, reflexión y espectáculos. Su eje será la ficción entendida como una herramienta para imaginar nuevas maneras de crear, producir obras y construir conocimiento.

Entre los participantes se encuentran Pompeyo Audivert, Val Flores, Daniela López Peña, Susana Pendzik, Edith Scher, Jorge Masseli, Jorge Luis Méndez, Motia Studio y Josefina Zuain , además de otros referentes nacionales e internacionales.

La programación estará organizada alrededor de siete ejes temáticos: creación escénica, tecnologías de la actuación, escritura, archivo, comunidad, salud mental y materialidades de la escena.

A partir de esos temas se desarrollarán laboratorios intensivos, talleres teórico-prácticos, conversatorios, conferencias y debates. También habrá mesas de intercambio, “preguntatorios” y presentaciones de obras escénicas.

La intención es reunir prácticas y miradas diferentes dentro de un mismo espacio. El encuentro no estará dirigido únicamente a actores o directores: también podrán participar estudiantes, docentes, investigadores, creadores, colectivos culturales y personas interesadas en los cruces entre las artes escénicas, otros lenguajes y las nuevas tecnologías.

La ficción ocupará un lugar central durante las jornadas. No será abordada solamente como un recurso narrativo, sino también como una forma de ensayar posibilidades y formular preguntas sobre el presente, la producción artística y las relaciones entre quienes crean y quienes observan.

Cómo participar de “Mundos Posibles”

La inscripción permitirá elegir un espacio de formación durante la mañana y otro durante la tarde. También incluirá el acceso a las conferencias programadas al mediodía y a los preguntatorios.

Algunos de los laboratorios tendrán cupos limitados, debido a que fueron pensados como experiencias intensivas y con un seguimiento más personalizado de quienes participen. Las personas interesadas pueden anotarse mediante el formulario de inscripción habilitado por la organización.

La Segunda Circular del encuentro contiene el programa completo, con el detalle de los laboratorios, talleres, conferencias, conversatorios, debates y obras. Allí también se pueden consultar las modalidades de participación, los cupos y el cronograma de actividades.