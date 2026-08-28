Qué hacer en Mendoza este fin de semana: Favio Posca, rock y actividades gratuitas

El último fin de semana de agosto llega con una agenda cargada de propuestas en distintos espacios de Mendoza. Habrá recitales, obras teatrales, danza, talleres y actividades gratuitas para organizar una salida desde el viernes hasta el domingo.

La programación incluye un minifestival de rock en la Nave Cultural, la llegada de Favio Posca con Transensual y diferentes espectáculos en el Teatro Independencia, el Teatro Mendoza y el Espacio Cultural Julio Le Parc. Esta es una selección de alternativas para elegir qué hacer durante el fin de semana.

La actividad comenzará entre las 16 y las 19 con un taller gratuito de tango y milonga en la Biblioteca Pública General San Martín, ubicada en avenida San Martín 1843 de Ciudad. La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos.

A las 19, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano ofrecerá la charla “ Fósiles de Mendoza” . La actividad será gratuita y abierta al público en la sede situada sobre avenida Las Tipas, en el Parque General San Martín.

La música ocupará buena parte de la programación nocturna. A las 21, José Luis Pastor presentará Vade mecum en la Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc. La entrada será gratuita y el ingreso se realizará por orden de llegada.

En el mismo horario, la Fundación Pianoforte llevará Piazzolla | Quinteto en Concierto al Teatro Independencia. Las entradas están disponibles en EntradaWeb y se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero destinado a Carmela Fassi.

También a las 21, Flanes, La Pandilla de la Muerte y Parcialmente Nublado compartirán escenario en la Sala 3 de la Nave Cultural. El minifestival reunirá rockabilly, rock, música alternativa y experimental. Las entradas anticipadas se venden por EntradaWeb: la primera preventa tiene un valor de $7.000, la segunda cuesta $8.000 y el precio en taquilla será de $10.000.

La cartelera teatral del viernes incluye Cuentos infantiles para adultos, de Daniel Quiroga, a las 21 en la Sala Chalo Tulián del Le Parc, y El frasco de galletas, en el mismo horario, en la Sala Tito Francia. A las 22 comenzará Pequeños grandes hombres en la Sala Vilma Rúpolo. Las entradas para las tres funciones se encuentran disponibles en EntradaWeb.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Sábado: fotografía, artes visuales y Favio Posca

El sábado comenzará a las 10 con la segunda clase del taller “Fotografía móvil. Edición rápida y potenciada por IA”, en el Espacio de Fotografía Máximo Arias. La actividad es gratuita, no requiere experiencia previa y la inscripción debe realizarse en el lugar antes de la clase.

A las 11.30, la Casa de Fader recibirá el Encuentro Internacional de Dibujo y Pintura Infantil de MOA. La entrada será gratuita en el museo ubicado en San Martín 3651, Luján de Cuyo.

Por la noche, Favio Posca llegará al Teatro Mendoza con Transensual, el espectáculo que presentó durante dos temporadas en la avenida Corrientes. Mediante personajes, monólogos y situaciones humorísticas, la propuesta aborda los mandatos, los prejuicios, la diversidad, la libertad y las formas de vincularse.

La función comenzará a las 21, tiene una duración aproximada de dos horas y está recomendada para adultos. Las entradas se venden en Passline y cuestan $50.000 para las filas 1 a 15 de la Platea Baja, $40.000 para las filas 16 a 24, $35.000 en Palco Alto y $30.000 en Platea Alta.

También a las 21 se presentará Colgadísimas, la saga completa. 20 años de humor en el Teatro Independencia. En el Espacio Cultural Julio Le Parc, la Sala Tito Francia recibirá Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche. Ambas funciones tienen entradas disponibles en EntradaWeb.

Domingo: danza, música e improvisación

El domingo, la programación comenzará a las 17 con el sexto encuentro de danzas Notre Danse, en la Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc.

A las 20 habrá cuatro alternativas. La Living Band presentará su proyecto acústico en la Sala Tito Francia, mientras que la Sala Ernesto Suárez será escenario de la séptima fecha de la Liga Mendocina de Improvisación.

En el Teatro Independencia, también a las 20, se realizará Michael Jackson: Man in the Mirror, una propuesta de danza y música inspirada en el artista. Las entradas para estos espectáculos están disponibles en EntradaWeb.