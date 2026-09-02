Mendoza se prepara para el ingreso de un frente frío: a partir de cuándo

El pronóstico anticipa tiempo inestable en Mendoza: después del Zonda baja drásticamente la temperatura e incluso podría llover.

Para este miércoles 2 de septiembre se anticipa una jornada muy calurosa en Mendoza, con una máxima que podría rondar los 30 ºC. Esto se debe a la concurrencia de viento Zonda en buena parte de la provincia.

Este fenómeno, que fue anticipado por el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), afectaría el departamento de Malargüe, aunque también se espera que alcance el Valle de Uco, el este (Junín y Rivadavia) y algunas zonas de Luján, Maipú e incluso Las Heras.

Se espera que el Zonda alcance velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h, según el SMN.

Cómo sigue el tiempo en Mendoza Como sucede después del Zonda, se espera que ingrese un frente frío. Si bien la máxima comienza a desmejorar desde el jueves, el fin de semana se esperan temperaturas mucho más invernales. Para el sábado, el SMN anticipa una mínima de 2 ºC y una máxima de 12 ºC. El domingo, en tanto, la máxima sería de apenas 7 ºC.

Desde Contingencias Climáticas coinciden en el cambio drástico de temperatura. El sábado, además, se esperan precipitaciones aisladas.