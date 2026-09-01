Más que rugby: Mendoza, punto de encuentro para el aprendizaje deportivo

La llegada de Los Pumas a Mendoza para enfrentar a los Wallabies representa mucho más que un acontecimiento deportivo. La presencia del seleccionado argentino en la provincia también generó una interesante agenda de charlas y capacitaciones , una oportunidad para entrenadores, dirigentes, directores deportivos, árbitros y público en general.

Durante jueves y viernes habrá cinco propuestas , cuatro de ellas organizadas por el programa Conecta Rugby y una impulsada por el Ministerio de Producción de Mendoza y la Municipalidad de Godoy Cruz .

Aunque las temáticas están vinculadas principalmente al rugby, muchas de las herramientas y experiencias que se compartirán pueden trasladarse perfectamente al fútbol, hockey, básquet, vóley y a cualquier otro deporte .

Juan Martín Hernández brindará una clínica de juego con el pie, uno de los recursos más importantes del rugby moderno. Una posibilidad única para aprender de uno de los grandes referentes que tuvo el rugby argentino. Sin inscripción.

Jueves 3 – 18.30 | CPBM

Habrá una charla destinada a referees, a cargo de Cristian Sánchez Ruiz, coordinador de referato de la UAR. Sin inscripción.

Viernes 4 – 18.30 | Mendoza Rugby Club

Rodrigo Zapata Icart estará al frente de una charla destinada a entrenadores infantiles, con inscripción previa. En la APP de conecta rugby.

Viernes 4 – 19.00 | Unión de Rugby de Cuyo – Aula Magna

Los directores deportivos y dirigentes tendrán su espacio de capacitación con Ramiro Fiat, en una charla especialmente pensada para quienes tienen responsabilidades de conducción y gestión dentro de las instituciones. Inscribirse en la APP de conecta rugby.

Viernes 4 – 18.00 | Espacio Arizu

Una de las propuestas que trasciende específicamente al rugby estará a cargo de Santiago Gómez Cora, head coach de Los Pumas 7s, quien hablará sobre liderazgo y trabajo en equipo. La inscripción será gratuita, aunque será necesario registrarse previamente.





Una oportunidad que no debería pasar desapercibida

La coincidencia de estas actividades con la llegada de Los Pumas convierte a Mendoza en un verdadero punto de encuentro para el aprendizaje deportivo.

Porque detrás de un equipo que compite al máximo nivel hay mucho más que jugadores: hay entrenadores, dirigentes, árbitros, preparadores, coordinadores y equipos de trabajo.

Y justamente ahí aparece el verdadero valor de estas charlas: escuchar a quienes tienen experiencia en el alto rendimiento para llevar esas enseñanzas al deporte cotidiano.

La llegada de Los Pumas y el partido ante los Wallabies serán, sin dudas, una fiesta para el rugby mendocino. Pero también pueden dejar algo que permanezca mucho después del último silbato: conocimiento, nuevas herramientas y ganas de seguir mejorando.

Mendoza tiene la posibilidad de ver a Los Pumas. Pero también tiene la posibilidad de aprender de quienes hacen crecer al deporte.