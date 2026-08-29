Los Pumas perdieron 27-21 ante Australia en Jujuy en el primero de los dos amistosos ante los Wallabies

Los Pumas tuvieron varias chances, pero cayeron ante los Wallabies en Jujuy. Fue el segundo partido de la serie de test matches que tendrá en el país.

Los Pumas no pudieron festejar en Jujuy. En el primero de los dos test matches frente a Australia, el seleccionado argentino cayó por 27-21 en un partido que tuvo absolutamente de todo y que terminó escapándose en los últimos minutos. El equipo de Felipe Contepomi tuvo la pelota durante buena parte de la tarde, generó situaciones y llegó a ponerse a apenas un punto, pero los Wallabies fueron más efectivos y aprovecharon mejor cada error argentino. La revancha será el próximo sábado en Mendoza.

Australia se impuso en Jujuy y derrotó a Los Pumas por 27-21 Australia golpeó de entrada y sorprendió a Los Pumas con una ráfaga ofensiva. A los seis minutos, Brandon Paenga-Amosa apoyó el primer try después de una gran combinación de los backs y, apenas cuatro minutos más tarde, Carter Gordon volvió a llegar al ingoal tras un line y un maul. Con la conversión de Ryan Lonergan, los visitantes se pusieron 12-0. Argentina reaccionó con una buena construcción colectiva que terminó con Gerónimo Prisciantelli apoyando su primer try con la camiseta nacional, pero Fraser McReight volvió a aprovechar una concesión defensiva para estirar la ventaja.

Los Pumas encontraron respuestas, aunque nunca lograron tener la solidez necesaria para controlar el partido. Joaquín Moro apareció con una gran acción individual y Santiago Carreras convirtió para dejar el marcador 19-14, pero las infracciones volvieron a jugar en contra y Lonergan sumó otros tres puntos antes del descanso para que Australia se fuera al vestuario 22-14 arriba. En el segundo tiempo, los dirigidos por Contempomi salieron decididos a dar vuelta la historia y tuvo varias oportunidades, aunque incluso un try de Prisciantelli fue anulado por un pase hacia adelante.

Los Pumas estuvieron cerca de quedarse con el triunfo ante los Wallabies. UAR El seleccionado argentino finalmente consiguió ponerse a tiro cuando Boris Wenger apoyó con potencia y Carreras acertó la conversión: 22-21 y todo parecía encaminado para un cierre apasionante. Sin embargo, Australia volvió a encontrar espacios y, después de una rápida circulación de pelota, Michael Hooper apareció para apoyar el cuarto try de los Wallabies. Lonergan no pudo convertir, pero el 27-21 le dio a los visitantes una ventaja que terminaría siendo definitiva.

El cierre fue un verdadero infarto. Australia tuvo la posibilidad de liquidarlo, pero falló en la última puntada; Los Pumas recuperaron la pelota y también tuvieron su oportunidad para empatar o incluso quedarse con el triunfo. Un knock-on de Rodrigo Isgró frenó una de esas ofensivas y, en la última acción, Pablo Matera perdió la pelota cuando Argentina todavía intentaba avanzar. Así, Australia se llevó el primer capítulo de la serie y dejó a Los Pumas con la obligación de corregir errores y buscar revancha el próximo sábado en Mendoza.