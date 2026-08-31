Los Pumas se movieron en Mendoza y los cuatro mendocinos pidieron llenar el Malvinas

Mendoza ya vive la previa de una nueva fiesta del rugby internacional. Los Pumas llegaron a la provincia junto con los Wallabies y comenzaron su semana de preparación para el partido que disputarán este sábado 5 de septiembre, desde las 18, en el estadio Malvinas Argentinas.

Pero esta vez hay un motivo especial para los mendocinos: cuatro jugadores nacidos o formados en la provincia integran el plantel argentino y ya palpitan el encuentro con el público local.

Rodrigo Isgró, Rodrigo Martínez, Gonzalo Bertranou y Facundo Cardozo participaron de la primera práctica de Los Pumas en Mendoza y aprovecharon el regreso del seleccionado a la provincia para invitar a todos a ser parte de una jornada que promete ser multitudinaria.

El mensaje fue claro: el sábado, el equipo necesita el aliento de Mendoza .

La llegada del seleccionado generó rápidamente clima de partido en la provincia. Los Pumas se instalaron en Mendoza y tienen previstas distintas sesiones de entrenamiento en la cancha de Los Tordos, además del tradicional captain's run que realizarán el viernes en el Malvinas Argentinas.

El desafío será especial además porque Los Pumas buscarán recuperarse de la derrota ante Australia por 27-21 en Jujuy y cerrar de la mejor manera su última presentación como locales de la temporada.

Y los cuatro mendocinos ya hicieron su parte: invitar a todos a ponerse la camiseta, acercarse al Malvinas y acompañar a Los Pumas.

Las entradas continúan disponibles y también existe un cupo destinado a los clubes mendocinos, que reciben el 70% de lo recaudado por esas localidades. Los precios van desde $25.000 para la General Norte hasta $200.000 para la ubicación Preferencial.

Este sábado, Mendoza tendrá nuevamente a Los Pumas en casa. Y esta vez, con cuatro representantes locales que quieren sentir desde adentro el aliento de toda la provincia.