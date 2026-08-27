Este es el equipo de rugby mendocino que apunta a la diversidad con una impronta LGBTIQ+

En el marco del constante crecimiento del rugby mendocino, Huarpes Rugby Club se consolida como un espacio pionero enfocado en la inclusión LGBTIQ+ . La institución trasciende lo puramente deportivo para promover el respeto, transformar prejuicios culturales y abrir oportunidades de integración social para toda la comunidad.

MDZ dialogó con referentes que impulsan el desarrollo cotidiano de este espacio en la provincia. Francisco Demiras, actual presidente de la entidad, detalló cómo surgió la iniciativa de fundar este proyecto. Asimismo, el jugador Miguel Ángel González compartió su vivencia personal sobre el impacto de esta pasión y la convivencia con equipos dentro de la heteronorma.

"El club se llama Huarpes en referencia a Mendoza . Es el único club de inclusión de la región de Cuyo", explicó Miguel Ángel sobre la identidad que define a la institución. Su creación marcó un hito en la geografía del oeste argentino dentro de este tipo de organizaciones sociales.

Deporte sin barreras, la energía de Huarpes Rugby Club y la inclusión LGBTIQ+ en Mendoza.

A lo largo de su década de trabajo, el proyecto cosechó distinciones institucionales en distintos municipios. "Hemos sido reconocidos como de interés social, cultural y deportivo por la Municipalidad de Guaymallén, la Municipalidad de Godoy Cruz, la Municipalidad de Capital, la Municipalidad de Maipú y por el Senado de la provincia", destacó Francisco con total orgullo por la visibilidad.

Cada año, la agenda del club incluye competencias tradicionales que reúnen a delegaciones locales y nacionales. "Nuestro torneo anual se hace todos los años para Semana Santa. En abril cumplimos 10 años del club e hicimos la cuarta edición del torneo", señaló el presidente de la institución sobre la continuidad del certamen.

Derribar prejuicios en cada entrenamiento desde el principio

"Respecto a los inicios, el club arrancó con cuatro chicos entrenando en el Parque General San Martín y de a poco fue creciendo. La visión y el impulso de sus fundadores, entre los que destacan Julián Duo, Ariel Amejeiras y Santi Beloqui, fue fundamental para construir las bases de este proyecto que buscaba abrir espacios en el deporte", afirmó Francisco Demiras al recordar la génesis de la institución.

"Yo llegué al club en 2019 atraído por la propuesta inclusiva y en 2021 me tocó asumir la presidencia. Hoy nuestro objetivo como comisión directiva y cuerpo técnico es consolidar el crecimiento deportivo del equipo y mantener siempre vivas las puertas abiertas para cualquier persona que quiera sumarse a la familia de Huarpes", destacó Demiras sobre los desafíos que atraviesa la entidad.

La formación de Huarpes Rugby Club promueve activamente el deporte inclusivo en la provincia. Fotos: cortesía Francisco Demiras

La práctica activa dentro del campo busca transformar las miradas preconcebidas sobre la diversidad en las disciplinas de alto contacto. "En la cancha venimos a taclear prejuicios. Se demuestra la unidad, el compañerismo y el juego en equipo; acá todo eso se potencia", afirmó el deportista, actual jugador.

Al evaluar el trato con otros planteles, Rodríguez desestimó situaciones de discriminación y valoró la respuesta del entorno deportivo. "Los equipos convencionales se sorprenden cuando ven que jugamos de igual a igual, porque tienen la idea construida de que un gay es débil. Pero al final te terminan respetando, porque el rugby es eso: respeto y admiración por el rival", remarcó.

La convivencia finaliza habitualmente en el tradicional encuentro de camaradería entre todos los participantes. "Es el único deporte donde una vez terminado el partido nos juntamos a compartir en el tercer tiempo como amigos, riendo y compartiendo experiencias", destacó sobre la dinámica posterior al juego.

El respeto y la camaradería marcan el desarrollo del juego. Fotos: Instagram @huarpesrugbyclub

Proyección deportiva y el contexto actual

En el ámbito local, la visibilidad del rugby se potencia con grandes eventos continentales. La provincia albergará el encuentro entre Los Pumas y Australia en el estadio Malvinas Argentinas el próximo 5 de septiembre, una cita que contempla beneficios económicos mediante la venta de entradas para que los clubes mendocinos financien sus estructuras.

Francisco Demiras, presidente actual del club. Fotos: cortesía Francisco Demiras

Más allá del panorama profesional de la disciplina, el proyecto de este equipo de rugby inclusivo mantiene sus bases abiertas a la sociedad. "Hay chicas y personas trans que practican este deporte, además de gente heterosexual. Lo único que necesitás para sumarte son ganas de estar", concluyó González.

La propuesta inclusiva de Huarpes Rugby Club atraviesa a toda la institución y no se limita solo al ámbito de la ovalada, conformando una comunidad de cerca de 160 socios donde conviven unos 20 integrantes de rugby junto a una sólida rama de vóley con planteles masculinos y femeninos federados en la Federación Mendocina, además de categorías mini, adolescentes, mixtas y recreativas. "Todo el club en realidad está orientado a la diversidad, orientado al colectivo LGBTIQ+ y abierto a toda la población; todo el club mantiene la misma ideología y se mantiene unido", destacó la dirigencia encabezada por Francisco Demiras sobre este espacio pionero en la región de Cuyo que sigue ampliando sus disciplinas con las puertas abiertas a toda la sociedad.

Mirá la galería de fotos y conocé a estos jugadores apasionados

Historias de diversidad en la cancha y mucha pasión deportiva. Foto: Cortesía Miguel Ángel González

Fotos: Instagram @huarpesrugbyclub

2026 con todo: Copa Federal Diversa (Corrientes), Copa 1er puesto del Torneo Aguará Guazú (Corrientes), Copa 1er puesto del Torneo Huarpes Seven (Mendoza), Copa Jugador Destacado del Torneo Banderas del Orgullo (Rosario) y Copa 3er puesto del Torneo Monarcas Seven (Tucumán). Fotos: Instagram @huarpesrugbyclub

La institución consolida la presencia de la comunidad en la historia del rugby mendocino. Fotos: cortesía Miguel Ángel González

Huarpes Rugby Club: el equipo mendocino que transforma la inclusión LGBTIQ+ en el deporte. Fotos: cortesía Francisco Demiras

Rugby inclusivo en Cuyo, tacleando prejuicios. Fotos: Instagram @huarpesrugbyclub

Huarpes Rugby Club consolida la inclusión LGBTIQ+ en Mendoza con diez años de trayectoria y el firme compromiso con la diversidad. Fotos: cortesía Francisco Demiras

Fotos: Instagram @huarpesrugbyclub

Fotos: Instagram @huarpesrugbyclub