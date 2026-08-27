Un proyecto usa ladrillos de arena triturada y cenizas para transformar viviendas precarias en departamentos avanza por su innovación a la arquitectura social.

Construcciones sostenibles en la isla de Majara (Irán) con una arquitectura pintoresca, hechas con ladrillos de arena y tierra compactada de colores

Un proyecto en India está convirtiendo viviendas precarias en departamentos bien diseñados usando ladrillos de arena triturada y ceniza, materiales que mejoran el aislamiento térmico. La iniciativa, ya premiada, muestra cómo la arquitectura social puede elevar la calidad de vida en contextos de alta vulnerabilidad.

Los Ladrillos de arena triturada y ceniza mejora la estructura de las viviendas en la India y también otras naciones. es.clickpetroleoegas.com.br Ladrillos de arena y ceniza: innovación material local Los materiales locales de bajo costo y alta eficiencia son el corazón del proyecto. Los ladrillos se fabrican con arena triturada de canteras locales y ceniza de plantas termoeléctricas, residuos industriales que de otro modo contaminarían suelos y aguas. Esta combinación crea bloques de construcción con excelente aislamiento térmico, cruciales en climas cálidos donde el confort interior depende más de masa térmica que de sistemas mecánicos.

Confort térmico y salubridad: impacto en calidad de vida La mejora en confort térmico y salubridad es muy evidente. Las viviendas precarias originales, construidas con láminas de metal y plástico, alcanzaban temperaturas interiores de más de 45°C en verano, haciendo inhabitables los espacios durante el día. Los nuevos departamentos, con muros de ladrillo de 20 cm y ventilación cruzada, mantienen temperaturas interiores 10-15°C más bajas, transformando radicalmente la calidad de vida de residentes.

En el evento Aga Khan Award 2025 hubo un reconocimiento por diseño social innovador. Fuente: https://arquitecturaviva.com/articles/Ganadores-del-Premio-Aga-Khan-de-Arquitectura-2025 Mario Simonovich con AI El reconocimiento internacional por innovación social valida el enfoque. Esta técnica recibió un reconocimiento en el Aga Khan Award for Architecture 2025, correspondiente a iniciativas ejecutadas en China (Centro Comunitario West Wusutu, un complejo construido enteramente con ladrillos reciclados y arena local para una comunidad musulmana) e Irán (Residencia Majara, un proyecto de domos construidos con súperadobe, que son sacos de arena y tierra compactada de colores). Se trata de uno de los premios más prestigiosos de arquitectura en el mundo islámico, que reconoce proyectos que mejoran calidad de vida en comunidades musulmanas.