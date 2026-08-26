La ciudad convertida en museo de cerámica

La cerámica salió de los museos y ocupó calles, edificios y plazas en una propuesta que transforma toda una ciudad en una gigantesca exposición.

La cerámica convirtió el espacio urbano en un gran museo abierto con obras de 136 artistas de 22 países. Una exposición reúne esculturas, objetos de diseño, estufas, piezas contemporáneas y tradicionales en 16 espacios. El proyecto combina arte, arquitectura y artesanía y recupera una tradición local para convertirla en una experiencia cultura l internacional.

Una estufa que se está exponiendo en la actual Muestra de Cerámica en la ciudad italiana de Castellamonte. Gentileza giornalelavoce.it Una exposición que no cabe en un museo La 65ª edición de la Mostra della Ceramica en Castellamonte (Italia) comenzó el sábado 22 de agosto (hasta el 13 de septiembre) y distribuyó sus propuestas en 16 espacios expositivos. El resultado es una especie de museo abierto en el que las obras aparecen en edificios históricos, plazas y otros lugares del tejido urbano.

El concurso internacional Ceramics in Love reúne este año a 136 artistas procedentes de 22 países. La dimensión internacional convive con la tradición de una localidad conocida históricamente por sus trabajos en cerámica y sus características estufas.

De las estufas al diseño contemporáneo Una de las particularidades de la muestra es que no limita la cerámica a la escultura. También aparecen objetos de diseño, artesanía, instalaciones y piezas funcionales, mientras que las tradicionales estufas cerámicas ocupan un espacio propio.

Dos modelos de estufas presentadas en esta feria que se realiza en Castellamonte, a 35 kilómetros de Turín (Italia). lacastellamonte.it En uno de los edificios históricos se presentan trabajos de artistas como Arnaldo Pomodoro, Carlo Zauli, Nino Caruso, Enrico Baj y Ugo Nespolo. También hay una colección de silbatos de terracota y piezas vinculadas con la tradición artesanal local.