Los Pumas entrenaron en Mendoza de cara al último test match en el país

El seleccionado argentino se entrenó en Los Tordos Rugby Club antes de enfrentar su último partido en el país, el sábado en el Estadio Malvinas Argentinas.

Los Pumas realizaron su primer entrenamiento de campo en Mendoza, en las instalaciones de Los Tordos Rugby Club, como parte de la preparación para el último partido del seleccionado argentino en el país esta temporada. Anteriormente habían trabajado en el gimnasio la parte física.

El encuentro se disputará el próximo sábado a las 18 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, y contará con un condimento especial para el público local: la presencia de cuatro jugadores mendocinos entre los convocados.

Rodrigo Isgró, Rodrigo Martínez, Gonzalo Bertranou y Facundo Cardozo fueron parte de esa primera práctica en suelo mendocino, con la ilusión de jugar ante su gente y representar a la provincia dentro del combinado nacional.

Primera práctica de campo en Los Tordos. @LosPumasuar Entradas y beneficio para clubes locales Las entradas para el partido continúan disponibles para el público general, y la organización dispuso además un cupo especial destinado a los clubes mendocinos, que se benefician económicamente con la venta de esas localidades.

Según se informó, esos clubes reciben el 70% de lo recaudado por las entradas gestionadas a través de ellos, lo que representa un incentivo adicional para la difusión del evento entre los aficionados locales.