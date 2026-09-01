Las canciones que los unieron durante 30 años ahora sonarán junto a sus hijos

Después de 30 años compartiendo canciones , escenarios y experiencias, Juan Carlos Romero y Pablo Budini celebrarán la trayectoria del Dúo Romero Budini con un concierto especialmente preparado para recorrer su historia musical. La presentación será el viernes 11 de septiembre, a las 21, en el Teatro Independencia . El repertorio atravesará diferentes etapas del dúo y tendrá como ejes la música cuyana, la canción y los encuentros artísticos que fueron construyendo su identidad.

Sin embargo, no se tratará únicamente de una mirada hacia el pasado. El espectáculo incluirá nuevas versiones de clásicos y composiciones recientes con las que los artistas mostrarán la vigencia y la evolución de su propuesta.

Uno de los momentos más emotivos llegará con la participación de sus hijos. Juan Cruz Romero, Maite Budini y Zahi Budini subirán al escenario para tocar junto a sus padres y convertir el aniversario en un encuentro entre dos generaciones de músicos.

El concierto recuperará aquellas canciones que acompañaron al Dúo Romero Budini desde sus primeros años y que fueron marcando las distintas etapas de su camino. El repertorio permitirá reconstruir una historia desarrollada alrededor de la música cuyana y la canción, pero también atravesada por el intercambio con otros intérpretes. Cada pieza formará parte de un recorrido que buscará condensar tres décadas de trabajo conjunto.

Algunos clásicos serán presentados en nuevas versiones, preparados especialmente para esta celebración. A ellos se sumarán composiciones recientes, en una propuesta que combinará la memoria musical del dúo con su presente creativo.

De esta manera, el aniversario no quedará limitado a una evocación de lo realizado. También mostrará cómo la identidad de Juan Carlos Romero y Pablo Budini continúa creciendo y renovándose después de tres décadas.

Los hijos en el escenario

La participación de los hijos de los músicos será uno de los rasgos más especiales de la noche. Juan Cruz Romero se incorporará en bajo, Maite Budini participará en piano y voz, y Zahi Budini también tocará el bajo. La imagen de padres e hijos sobre el escenario aportará una dimensión familiar a la celebración. Las canciones que el dúo construyó a lo largo de estas décadas serán interpretadas junto con una nueva generación vinculada directamente con esa historia.

Los tres formarán parte activa del ensamble preparado para el concierto. Su presencia permitirá que la música del dúo no solamente recorra su pasado, sino que también se proyecte hacia nuevas formas y sonoridades.

Los artistas invitados al concierto

El espectáculo contará con la participación de Rubén Giménez y Sergio Santi, además de un ensamble de músicos convocados especialmente para el aniversario. La formación estará integrada por Pablo Quiroga, en batería y percusión; Charly Pereira, en percusión; Elda Pineda y Fabricio Costanza, en violín; Alejo Viard, en violonchelo y piano; y María Eugenia Moreno, en flauta.

Así, Romero Budini se presentará en la sala mayor d elos mendocinos con un staff de músicos de destacada trayectoria a nivel provincial y nacional. Las localidades se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través de EntradaWeb.

El aniversario reunirá canciones, invitados y dos generaciones de una misma familia musical. Una celebración que reconocerá el camino de Juan Carlos Romero y Pablo Budini, pero también mostrará que su historia continúa escribiéndose sobre el escenario.