Sofía Gala deslumbró en BAFWEEK con dos looks impactantes

La actriz Sofía Gala fue una de las figuras destacadas de BAFWEEK y participó del evento con dos looks que reflejaron su versatilidad. Para la pasarela de María Cher optó por una propuesta sastrera, mientras que para el desfile de Las Pepas apostó por un look mucho más sensual.

En el desfile de María Cher, Sofía lució un saco sastrero negro de moldería oversize y lo combinó con una camisa en tono crema con finas rayas verticales en rojo. Llevó también un body de red que dejó ver su piel, creando así un contraste entre la formalidad de la sastrería y la sensualidad de la prenda interior. El conjunto se completó con un pantalón negro de tiro alto con cinturón de hebilla metálica y un bolso de mano de cuero rojo con frunces que funcionó como el acento cromático perfecto.

El beauty look para esta primera aparición estuvo a cargo de Lautaro Eros y fue igualmente impactante, ya que Sofía llevó una piel pálida al extremo que potenció el contraste con los labios pintados de rojo, mientras que en los ojos lució unas sombras en tonos oscuros y un delineado. El peinado estuvo realizado por Mauro Max de Brito y consistió en un rodete alto que acompañó con el flequillo corto y recto.

Para la presentación de la marca Las Pepas, Sofía sorprendió con un tapado de cuero negro con acabado satinado que se destacaba por sus apliques de pedrería con forma de corazón sobre el cuello, botones a presión al frente y un cinturón ancho con hebilla metálica. Como acento de color sumó, como en el look anterior, una bandolera de cuero rojo.

El beauty look para esta segunda aparición contó con un rubor bien marcado, sombras en tonos cálidos y los labios pintados de un rojo intenso en combinación con su outfit, mientras que el peinado tuvo al pelo suelto con efecto húmedo.