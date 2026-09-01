El millonario bolso de Gucci que usó China Suárez: ¿cuánto cuesta?

La China Suárez lució un exclusivo bolso de Gucci de cuero negro, cuyo valor te va a dejar con la boca abierta.

Mientras pasa sus días en Buenos Aires junto a Mauro Icardi y sus hijos, la China Suárez se mostró en redes con un vestido de lino verde oliva de mangas largas con volados en el cuello, botones recubiertos con el mismo género y falda corta, al mejor estilo boho chic.

El outfit elegido por la China para esta ocasión se completó con unas botas negras de caña media con pliegues, que rompieron con la ligereza del vestido de lino.

Sin embargo, el bolso que eligió para acompañar el conjunto fue lo que se robó la atención. Se trató del modelo Paparazzo de cuero negro de Gucci, con el característico herraje metálico dorado y la banda con franjas verdes y rojas; un accesorio que según el sitio oficial de la casa italiana tiene un valor de 3650 dólares, es decir, más de 5 millones de pesos argentinos.

La actriz completó su estilismo con unos anteojos de sol redondos negros estilo Lennon, y llevó el pelo suelto con ondas al natural junto con un maquillaje sobrio con rubor y labial rosa.