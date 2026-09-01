El revolucionario cultivo del futuro que ya se prueba en Mendoza para crear "súper vegetales"

El concepto de bienestar integral ha transformado por completo el vínculo de la sociedad con la comida. En la era de la alimentación consciente, los consumidores ya no se conforman únicamente con saber que una verdura es fresca; en la actualidad, se busca conocer el origen de los ingredientes, su impacto ambiental y, por sobre todo, su densidad nutricional. En esta búsqueda constante por la excelencia alimentaria y el respeto por el medio ambiente, surge una tendencia que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero que ya es una realidad palpable en Mendoza: la agricultura vertical .

Basta con imaginar huertas de un verde vibrante que no necesitan grandes extensiones de tierra, que crecen hacia el techo en estantes superpuestos y que se iluminan con luces LED de colores específicos en lugar de depender de los caprichos del clima o de la luz del sol. Lejos de ser un experimento lejano o una excentricidad exclusiva de países nórdicos, esta tecnología se posiciona como una de las respuestas más sólidas para el futuro de la alimentación a nivel global.

Así lo demostró un reciente artículo publicado por INTA Informa, el portal oficial de noticias del organismo, el cual detalla cómo investigadores del INTA Mendoza acaban de confirmar los enormes beneficios de este sistema. A través de un proyecto internacional cofinanciado por Fontagro -en cooperación con diferentes organismos de ciencia y tecnología de América Latina y el Caribe-, los expertos locales evaluaron la agricultura vertical en ambientes controlados. Los resultados representan una excelente noticia tanto para los cultores de la vida saludable como para la preservación de los recursos naturales.

Para entender el impacto de esta tendencia, conocida en el mundo como FoodTech (tecnología aplicada a la alimentación), primero resulta necesario dimensionar el problema actual. La agricultura tradicional se enfrenta a desafíos enormes: la falta de tierras cultivables, los efectos extremos del cambio climático y la necesidad imperiosa de producir cada vez más comida para una población en constante crecimiento. La agricultura vertical emerge para ofrecer una solución directa a este conflicto.

Según explicó Germán Darío Aguado, investigador del INTA Mendoza al frente de estos ensayos y citado por INTA Informa, los sistemas evaluados lograron un nivel de productividad asombroso. “Alcanzaron rendimientos por superficie horizontal de hasta 14,5 kilogramos por metro cuadrado, superando en más de 300 % a un sistema en suelo bajo invernadero con manejo eficiente”, detalla el especialista.

Esto evidencia una marcada intensificación del uso del espacio. Es decir, donde antes se necesitaba una hectárea horizontal para cultivar cierta cantidad de alimentos, hoy se requiere apenas una fracción de ese terreno. Al apilar los cultivos y optimizar cada centímetro cuadrado a través de sistemas como la hidroponía (cultivo en agua con nutrientes), la aeroponía o el uso de sustratos especiales, las ciudades podrían empezar a producir grandes volúmenes de comida en espacios cerrados y urbanos.

Vegetales "a la carta": cómo la luz LED cambia los nutrientes

Uno de los aspectos más fascinantes de este estudio para quienes siguen un estilo de vida saludable radica en la calidad del producto final. En estos verdaderos "laboratorios verdes", el manejo del ambiente es milimétrico. Se regula de manera precisa la temperatura, la humedad, la nutrición que recibe la raíz de la planta y, de manera crucial, la calidad de la luz.

El ensayo mendocino demostró que el aumento de la intensidad lumínica se asocia con incrementos cercanos al 60 % en el rendimiento productivo. Sin embargo, el hallazgo va mucho más allá del volumen. Aguado señala que la investigación evidencia la fuerte respuesta de los cultivos a la calidad e intensidad de radiación. De esta forma, el espectro de la iluminación LED deja de ser un simple sustituto del sol para convertirse en una herramienta de ajuste fino.

¿Qué impacto tiene esto en el producto final que llega a la mesa? El control de estas condiciones permite intervenir directamente sobre las características nutricionales de la planta. La producción deja de estar guiada exclusivamente por sacar cantidad y pasa a considerar atributos diferenciales con potencial bioactivo para el cuerpo humano. En otras palabras: resulta posible obtener alimentos adaptados a las demandas específicas del mercado wellness, creando verdaderos "súper vegetales" de diseño, con perfiles de sabor más intensos y mayor concentración de antioxidantes y vitaminas.

Menos agua, más vida: un respiro esencial para Mendoza

En una provincia como Mendoza, y en toda la región de Cuyo, el agua representa un recurso crítico. En un contexto de crisis hídrica sostenida, es precisamente en este punto donde la agricultura vertical muestra su cara más vital y se alinea perfectamente con los valores de la sustentabilidad moderna.

El estudio arrojó datos contundentes sobre la huella hídrica de esta tecnología. Para Aguado, este formato de cultivo intensivo en espacios reducidos logra “un consumo de agua entre un 30 y 40 % respecto a la agricultura tradicional, considerando ambientes protegidos con un manejo tecnificado, y hasta un 15% con respecto a ambientes a campo sin coberturas”. Las cifras indican que el sistema vertical puede reducir el uso del recurso hídrico de forma drástica, un factor clave para zonas áridas o desérticas.

Esta capacidad de hacer mucho más con muchísimo menos posiciona a la agricultura vertical como una alternativa estratégica frente a las limitaciones vinculadas al uso del suelo, la disponibilidad de agua para riego y las severas variaciones térmicas que afectan a la región productiva.

Ciencia mendocina con proyección internacional

El desarrollo tecnológico detrás de estos sistemas no se rige por un modelo único, rígido o estandarizado. Cada diseño responde al tipo de cultivo, a las condiciones del ambiente y al objetivo productivo específico. El trabajo realizado por el INTA (enmarcado en el proyecto regional PE I004) articula sus saberes con organismos de investigación de Panamá, Costa Rica y Colombia. El objetivo central es generar información aplicable a diferentes realidades, integrando esta innovación a los esquemas productivos ya existentes en toda América Latina.

"A nivel local, la agricultura vertical presenta un alto potencial de desarrollo, respondiendo a desafíos estructurales, ambientales y de mercado", subraya el investigador.

Al momento de pensar en la alta gastronomía, la alimentación diaria o la búsqueda de ingredientes premium, resulta innegable que el futuro de la alimentación ya se encuentra en marcha. Se trata de una revolución verde, silenciosa y altamente tecnológica, que promete proteger los recursos del planeta al mismo tiempo que ofrece alimentos más puros, nutritivos y sustentables.