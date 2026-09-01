Un llamativo refugio de libros gratuitos a cielo abierto: cómo funciona y dónde está ubicado
Una acción sencilla pero muy valiosa tiene lugar en pleno centro mendocino y tiene como finalidad fomentar la lectura de libros y ponerlos en circulación.
Una llamativa acción solidaria se lleva a cabo en una esquina céntrica de la Ciudad de Mendoza, en tiempos en los que la lectura está cada vez menos valorada y suplantada por el entretenimiento con el uso de la tecnología, este refugio de libros viene a ofrecer una novedosa forma de fomentar esta actividad y sin costo alguno.
Esta acción requiere de la voluntad y el cuidado de quienes lo utilicen, la premisa es muy sencilla: dejar un libro y llevarse otro, de esta manera el gabinete prolijamente construido permanecerá siempre lleno y a la espera de que los lectores más conscientes puedan aprovecharla, y tal vez, replicar la acción.
Cómo funciona el encantador refugio que rescata libros
La propuesta fue llevada a cabo por “El refugio de libros Biblioteca”, quienes instalaron sobre un parante de madera en la vereda, la casilla con forma de casa, con puerta vidriada. Al abrir la puertita se encuentran dos estantes con libros, y un pequeño folleto con algunas indicaciones para el usuario.
“Biblioteca al paso. El refugio de los libros. Llevate un libro y dejá otro”, comienza el mini instructivo. “Te invitamos a fomentar la circulación libre y gratuita de los libros”, continúa el folleto explicativo.
Si bien en el frente de la puertita de ingreso hay un cartel que dice brevemente de que se trata la acción, estas indicaciones resultan necesarias para conocer cómo proceder y quiénes son los responsables de este encantador movimiento literario.
“Para cuidarla te pedimos por favor que no dejes material obsoleto, revistas, guías telefónicas o folletos”, de esta manera las reglas están más que claras, apelando a la buena fe de los transeúntes que se la pueden encontrar en Av. España y Santa Cruz de ciudad.
La influencer mendocina Florencia Dema compartió en sus redes sociales los detalles de este particular descubrimiento. Sus seguidores no tardaron en contar en los comentarios que este tipo de acciones ya se han visto en otros puntos del país. “En Puerto Madryn hay en todas las paradas de colectivos”, también revelaron que hay en San Luis, Entre Ríos y Córdoba, entre otras provincias.