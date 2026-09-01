Un llamativo refugio de libros gratuitos a cielo abierto: cómo funciona y dónde está ubicado

Una acción sencilla pero muy valiosa tiene lugar en pleno centro mendocino y tiene como finalidad fomentar la lectura de libros y ponerlos en circulación.

En esta nota te contamos cómo podés hacer para ser parte de esta movida cultural.

Una llamativa acción solidaria se lleva a cabo en una esquina céntrica de la Ciudad de Mendoza, en tiempos en los que la lectura está cada vez menos valorada y suplantada por el entretenimiento con el uso de la tecnología, este refugio de libros viene a ofrecer una novedosa forma de fomentar esta actividad y sin costo alguno.

Esta acción requiere de la voluntad y el cuidado de quienes lo utilicen, la premisa es muy sencilla: dejar un libro y llevarse otro, de esta manera el gabinete prolijamente construido permanecerá siempre lleno y a la espera de que los lectores más conscientes puedan aprovecharla, y tal vez, replicar la acción.

Así luce el "Refugio de los libros" que está en pleno centro mendocino. Foto: Captura de video @flor_dema Cómo funciona el encantador refugio que rescata libros La propuesta fue llevada a cabo por “El refugio de libros Biblioteca”, quienes instalaron sobre un parante de madera en la vereda, la casilla con forma de casa, con puerta vidriada. Al abrir la puertita se encuentran dos estantes con libros, y un pequeño folleto con algunas indicaciones para el usuario.

“Biblioteca al paso. El refugio de los libros. Llevate un libro y dejá otro”, comienza el mini instructivo. “Te invitamos a fomentar la circulación libre y gratuita de los libros”, continúa el folleto explicativo.

La idea es simple: llevarse un libro pero dejar otro en su lugar. Foto: Captura de video @flor_dema Si bien en el frente de la puertita de ingreso hay un cartel que dice brevemente de que se trata la acción, estas indicaciones resultan necesarias para conocer cómo proceder y quiénes son los responsables de este encantador movimiento literario.