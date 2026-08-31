El sofisticado look de Isabel Macedo para una noche especial: las fotos

La actriz Isabel Macedo deslumbró con un vestido de pedrería y medias finas para una salida noctura muy especial. No te pierdas la fotos en la nota.

La actriz Isabel Macedo compartió fotos de su look para una salida nocturna especial, en las que posó en unos elegantes interiores de madera así como también en un ascensor que enmarcó a la perfección su impactante estilismo.

Para esta salida, Isabel armó un estilismo nocturno centrado en la elegancia del blanco y negro con un deslumbrante vestido corto sin mangas y de escote cuadrado como pieza central, confeccionado sobre una base oscura completamente tapizada de aplicaciones tridimensionales, cuentas y pedrería plateada y perlada que formaban un sofisticado patrón floral a lo largo de toda la prenda.

Completando el conjunto, la actriz sumó unas medias finas semitransparentes en color negro y un calzado clásico de zapatos altos tipo stilettos en el mismo tono. Por lo que la combinación del vestido con aplicaciones de pedrería y los stilettos negros creaba un lindo equilibrio entre el brillo de la prenda principal y la sobriedad de los complementos.

En cuanto a los accesorios, Isabel optó por la delicadeza con una fina cadena al cuello y unos anillos delicados, para así evitar recargar un look que ya de por sí tenía una fuerte carga visual por las aplicaciones de pedrería.