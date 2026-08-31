El museo donde los problemas del planeta se pueden recorrer

Un espacio de diseño convierte los grandes desafíos del planeta en una experiencia que se puede recorrer, mirar y hasta explorar con realidad virtual.

La representación de España en Frankfurt, Alemania, en el evento que cada dos años organiza la Organización Mundial del Diseño, con proyectos y programas que pretenden explorar las profundidades del diseño y su potencial en el planeta.

Una instalación de diseño convierte los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en una experiencia inmersiva de 360 grados. Los visitantes pueden caminar dentro de seis superficies de proyección, observar películas y utilizar realidad virtual para explorar proyectos relacionados con el planeta, la sociedad y la economía, dentro de un museo de arte aplicado.

https://www.youtube.com/watch?v=7U9QE2z5dUY Los objetivos salen de la pantalla Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas suelen aparecer como una lista de metas, gráficos o campañas institucionales. Esta vez, el proyecto intenta convertirlos en un espacio físico que el visitante puede recorrer.

La instalación 360 Global Goals utiliza un entorno de proyección de 360 grados en el que las imágenes rodean completamente al público. La propuesta busca que cuestiones como el clima, la desigualdad, la energía o el consumo puedan experimentarse espacialmente.

La experiencia forma parte de la programación de World Design Capital 2026 y se desarrolla en distintos puntos de la región del Rin-Meno durante el verano europeo.

Seis paredes que funcionan como pantalla El proyecto utiliza seis superficies de proyección. No se trata de una pantalla gigante convencional: el visitante ingresa físicamente en el espacio y queda rodeado por imágenes.