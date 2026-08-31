El museo donde los problemas del planeta se pueden recorrer
Un espacio de diseño convierte los grandes desafíos del planeta en una experiencia que se puede recorrer, mirar y hasta explorar con realidad virtual.
Una instalación de diseño convierte los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en una experiencia inmersiva de 360 grados. Los visitantes pueden caminar dentro de seis superficies de proyección, observar películas y utilizar realidad virtual para explorar proyectos relacionados con el planeta, la sociedad y la economía, dentro de un museo de arte aplicado.
Los objetivos salen de la pantalla
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas suelen aparecer como una lista de metas, gráficos o campañas institucionales. Esta vez, el proyecto intenta convertirlos en un espacio físico que el visitante puede recorrer.
La instalación 360 Global Goals utiliza un entorno de proyección de 360 grados en el que las imágenes rodean completamente al público. La propuesta busca que cuestiones como el clima, la desigualdad, la energía o el consumo puedan experimentarse espacialmente.
La experiencia forma parte de la programación de World Design Capital 2026 y se desarrolla en distintos puntos de la región del Rin-Meno durante el verano europeo.
Seis paredes que funcionan como pantalla
El proyecto utiliza seis superficies de proyección. No se trata de una pantalla gigante convencional: el visitante ingresa físicamente en el espacio y queda rodeado por imágenes.
La experiencia incorpora además películas breves y propuestas de realidad virtual realizadas por estudiantes de la Hochschule Darmstadt. De esta manera, el proyecto mezcla arquitectura, diseño, tecnología, educación y comunicación audiovisual.
La propia construcción de las seis superficies forma parte del proyecto educativo: estudiantes del Departamento de Arquitectura de la universidad participan en su realización.
De mirar a participar
La propuesta no busca solamente impresionar visualmente. También incorpora talleres participativos en los que los visitantes pueden discutir lo que acaban de experimentar y relacionarlo con problemas concretos de su entorno.
Este 26 de agosto, el Museo de las Artes Decorativas de Fráncfort incorporó un encuentro especial con formato fishbowl, en el que el público puede debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible después de atravesar la experiencia inmersiva. La entrada es gratuita y no requiere inscripción.
El resultado es una mezcla poco habitual: un museo que no solamente muestra una exposición, sino que construye un espacio dentro del cual el visitante literalmente entra en los problemas que intenta explicar.
FUENTE: Museum Angewandte Kunst - World Design Capital 2026