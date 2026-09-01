Un aeropuerto en India incorporó casi 100.000 plantas para convertir el viaje en una experiencia ligada con ver la naturaleza.

Con casi 100.000 plantas , la arquitectura busca que el pasajero reconozca el paisaje local en el aeropuerto .

El aeropuerto de Guwahati (India) convirtió la naturaleza en protagonista. La instalación incorpora casi 100.000 plantas, más de 100 especies nativas, bambú y columnas inspiradas en orquídeas. El lugar busca que los pasajeros reconozcan desde el primer momento el paisaje y la cultura del lugar, combinando arquitectura, tecnología y biodiversidad.

La arquitectura incorpora vegetación como parte del diseño y no como simple decoración. sreenagpictures.com/ grant-associates.uk.com Un bosque dentro del aeropuerto La terminal fue diseñada alrededor del concepto “Sky Forest”, con un espacio interior de unos 27 metros de altura que reúne cerca de 100.000 plantas. La idea no fue colocar simples macetas decorativas, sino construir una experiencia que recuerde los bosques del noreste de India.

Narendra Modi - https://youtu.be/zTTr67BODvE?si=BaB_eu_iaATzkcQu El proyecto utiliza además unas 140 toneladas de bambú de origen local y 57 columnas inspiradas en la forma de las orquídeas. La arquitectura toma elementos reconocibles de Assam y los incorpora a una infraestructura destinada a millones de pasajeros.

El proyecto demuestra que la arquitectura también puede contar la historia natural y cultural de un territorio. sreenagpictures.com/ grant-associates.uk.com Naturaleza como bienvenida La terminal puede recibir alrededor de 10 millones de pasajeros al año. La combinación de vegetación, bambú, iluminación y espacios abiertos también responde a una tendencia internacional: incorporar naturaleza en instalaciones de gran circulación para modificar la experiencia cotidiana de quienes los utilizan.

Las orquídeas inspiraron las formas de las columnas. sreenagpictures.com/ grant-associates.uk.com Una idea para otras ciudades El proyecto utiliza plantas, materiales y formas del territorio como parte de la arquitectura. La propuesta demuestra que un edificio de infraestructura puede convertirse también en paisaje, experiencia y carta de presentación de una ciudad.