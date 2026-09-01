El aeropuerto en el que se plantó un bosque
Un aeropuerto en India incorporó casi 100.000 plantas para convertir el viaje en una experiencia ligada con ver la naturaleza.
El aeropuerto de Guwahati (India) convirtió la naturaleza en protagonista. La instalación incorpora casi 100.000 plantas, más de 100 especies nativas, bambú y columnas inspiradas en orquídeas. El lugar busca que los pasajeros reconozcan desde el primer momento el paisaje y la cultura del lugar, combinando arquitectura, tecnología y biodiversidad.
Un bosque dentro del aeropuerto
La terminal fue diseñada alrededor del concepto “Sky Forest”, con un espacio interior de unos 27 metros de altura que reúne cerca de 100.000 plantas. La idea no fue colocar simples macetas decorativas, sino construir una experiencia que recuerde los bosques del noreste de India.
El proyecto utiliza además unas 140 toneladas de bambú de origen local y 57 columnas inspiradas en la forma de las orquídeas. La arquitectura toma elementos reconocibles de Assam y los incorpora a una infraestructura destinada a millones de pasajeros.
Naturaleza como bienvenida
La terminal puede recibir alrededor de 10 millones de pasajeros al año. La combinación de vegetación, bambú, iluminación y espacios abiertos también responde a una tendencia internacional: incorporar naturaleza en instalaciones de gran circulación para modificar la experiencia cotidiana de quienes los utilizan.
Una idea para otras ciudades
El proyecto utiliza plantas, materiales y formas del territorio como parte de la arquitectura. La propuesta demuestra que un edificio de infraestructura puede convertirse también en paisaje, experiencia y carta de presentación de una ciudad.
FUENTE: Emirates News Agency (WAM), Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente de Emiratos Árabes Unidos, servicio de pasaporte para halcones.