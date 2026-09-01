Alerta por Zonda y una máxima de verano: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora
El SMN emitió una serie de advertencias para este miércoles. Hay alerta por nevadas, vientos fuertes y Zonda en distintas zonas de la provincia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este miércoles 2 de septiembre por nevadas en la cordillera, vientos fuertes en el sur y Zonda en el llano. Además, se espera una máxima cercana a los 29 ºC.
Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en alta montaña: “El área será afectada por nevadas moderadas o puntualmente fuertes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 15 y 30 centímetros. El fenómeno también estará acompañado por vientos del sector oeste con velocidades ráfagas superiores a 80 km/h, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión”, indicaron.
También hay alerta amarilla por vientos: “Durante la tarde del miércoles el área de San Rafael será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 20 y 30 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”, señalaron y agregaron que “durante la madrugada del jueves las áreas de San Rafael y Buena Esperanza serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 20 y 30 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”.
El SMN emitió además un alerta por Zonda que afectará gran parte del llano mendocino, incluidas algunas zonas del Gran Mendoza en Luján y Maipú, “con velocidades entre 30 y 50 km/h” y “ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.
Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
- Viento: viento débil del norte en la franja Este de la provincia, desde las 10 hasta las 18. Viento Zonda desde las 7 hasta las 19 en toda la precordillera provincial, Malargüe y Sur de Malargüe, con velocidades promedio de 40 km/h. También se presentará de forma débil en el Oeste del Valle de Uco. Desde las 21 a 22 se prevé una rotación a viento sur en la zona Sur, y alcanzaría alrededor de la medianoche o la 1 del jueves las zonas Norte y Este, con velocidades promedio de 40 a 45 km/h. Este viento sur continuará durante la madrugada y probablemente la mañana del jueves.
- Nubosidad: despejado en el llano. Durante la tarde-noche, parcialmente nublado en la parte sur de la provincia, sin precipitaciones en el llano.
- Alta Montaña: se prevé el inicio de precipitaciones y mal tiempo en el Sur, con precipitaciones débiles durante la mañana que se extenderían hacia el centro durante la tarde-noche.
Pronóstico para los próximos días
Después de un miércoles caluroso cambiarán las condiciones en Mendoza, según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas. El jueves se anticipa parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y precipitaciones en el sur provincial. La máxima sería de 19 ºC.
El viernes se anuncia poco cambio de la temperatura, mientras que el sábado se presentaría mayormente nublado y frío, con precipitaciones aisladas y una máxima de apenas 12 ºC.