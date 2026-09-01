Alerta por Zonda y una máxima de verano: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora

El SMN emitió una serie de advertencias para este miércoles. Hay alerta por nevadas, vientos fuertes y Zonda en distintas zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este miércoles 2 de septiembre por nevadas en la cordillera, vientos fuertes en el sur y Zonda en el llano. Además, se espera una máxima cercana a los 29 ºC.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en alta montaña: “El área será afectada por nevadas moderadas o puntualmente fuertes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 15 y 30 centímetros. El fenómeno también estará acompañado por vientos del sector oeste con velocidades ráfagas superiores a 80 km/h, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión”, indicaron.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este miércoles en la cordillera mendocina. También hay alerta amarilla por vientos: “Durante la tarde del miércoles el área de San Rafael será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 20 y 30 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”, señalaron y agregaron que “durante la madrugada del jueves las áreas de San Rafael y Buena Esperanza serán afectadas por vientos del sector sur con velocidades entre 20 y 30 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h”.

El SMN emitió además un alerta por Zonda que afectará gran parte del llano mendocino, incluidas algunas zonas del Gran Mendoza en Luján y Maipú, “con velocidades entre 30 y 50 km/h” y “ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

Se anticipa Zonda en buena parte de Mendoza este miércoles. SMN Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: viento débil del norte en la franja Este de la provincia, desde las 10 hasta las 18. Viento Zonda desde las 7 hasta las 19 en toda la precordillera provincial, Malargüe y Sur de Malargüe, con velocidades promedio de 40 km/h. También se presentará de forma débil en el Oeste del Valle de Uco. Desde las 21 a 22 se prevé una rotación a viento sur en la zona Sur, y alcanzaría alrededor de la medianoche o la 1 del jueves las zonas Norte y Este, con velocidades promedio de 40 a 45 km/h. Este viento sur continuará durante la madrugada y probablemente la mañana del jueves.

viento débil del norte en la franja Este de la provincia, desde las 10 hasta las 18. Viento Zonda desde las 7 hasta las 19 en toda la precordillera provincial, Malargüe y Sur de Malargüe, con velocidades promedio de 40 km/h. También se presentará de forma débil en el Oeste del Valle de Uco. Desde las 21 a 22 se prevé una rotación a viento sur en la zona Sur, y alcanzaría alrededor de la medianoche o la 1 del jueves las zonas Norte y Este, con velocidades promedio de 40 a 45 km/h. Este viento sur continuará durante la madrugada y probablemente la mañana del jueves. Nubosidad: despejado en el llano. Durante la tarde-noche, parcialmente nublado en la parte sur de la provincia, sin precipitaciones en el llano.

despejado en el llano. Durante la tarde-noche, parcialmente nublado en la parte sur de la provincia, sin precipitaciones en el llano. Alta Montaña: se prevé el inicio de precipitaciones y mal tiempo en el Sur, con precipitaciones débiles durante la mañana que se extenderían hacia el centro durante la tarde-noche. Pronóstico para los próximos días Después de un miércoles caluroso cambiarán las condiciones en Mendoza, según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas. El jueves se anticipa parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y precipitaciones en el sur provincial. La máxima sería de 19 ºC.