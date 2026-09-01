Del orégano al whisky: Mendoza suma fuerzas para ganar en la exportación

Mendoza aprendió hace décadas a vender vino al mundo. Ahora busca que detrás de esa etiqueta viajen también el orégano, las frutas deshidratadas, los frutos secos, las conservas, los purés y una nueva generación de destilados. Con esa premisa, empresas mendocinas de distintos rubros se sentaron frente a importadores internacionales para mostrar que la matriz exportadora de la provincia tenía mucho más para ofrecer.

El escenario fue Mendoza Southern Food 2026 , la ronda inversa de negocios organizada por ProMendoza , que comenzó este 1 de septiembre y que reunió a empresas locales con compradores provenientes de Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, México, Estados Unidos y Taiwán. Durante las dos jornadas, la agenda concentra más de 300 reuniones B2B en las que productores y elaboradores buscan convertir contactos comerciales en oportunidades concretas de exportación .

La lógica fue diferente a la de las tradicionales misiones comerciales y con una modalidad por la que se viene apostando mucho en los últimos meses. Esta vez fueron los compradores quienes llegaron a Mendoza para conocer de primera mano la oferta disponible. Para las empresas locales, el encuentro permitió acceder a potenciales clientes sin asumir los costos de viajar al exterior y, al mismo tiempo, conocer qué productos estaban buscando los mercados internacionales.

Durante el intercambio aparecieron empresas que ya tenían experiencia exportadora pero buscaban nuevos destinos y otras que recién comenzaban a dar sus primeros pasos. Pero durante las jornadas quedó expuesta una tendencia transversal que está viviendo el agro mendocino: avanzar desde la venta de materias primas o productos a granel hacia alimentos con mayor elaboración, identidad y valor agregado.

El caso del orégano fue uno de los ejemplos más claros. Las Elviras llegó a la ronda con un producto que buscaba dejar atrás el tradicional negocio a granel y aprovechar la reciente certificación de Indicación Geográfica para posicionar al orégano de San Carlos en mercados internacionales.

“Queremos correr el foco a este tipo de producto. Es un producto que está preparado para comercializarse concretamente en todo el mundo”, explicó Diego Araya, socio de la empresa.

La misma búsqueda apareció en Fénix, aunque desde otra categoría. La firma, históricamente vinculada a la producción de purés de frutas para industrias, comenzó a desarrollar hace ya algunos años Summy, una línea orientada al consumidor final que ya había llegado a Estados Unidos, Israel y Uruguay y que buscaba crecer especialmente en Brasil.

“Tenemos interés en crecer en Brasil, por eso hoy estamos aquí”, señaló Mario Zeligueta, gerente de Ventas de Exportación de Fénix, la compañía que produce el postre que se entrega en el menú infantil en Argentina de la marca de hamburguesas más famosas del mundo.

Fénix, una de las grandes empresas mendocinas productoras de alimentos, busca ampliar sus exportaciones en Brasil. Lucho Vigazzola/MDZ

Negocios concretos

Del otro lado de la mesa, los compradores también encontraron una oferta que excedía sus expectativas. Ana Claudia Morán, licenciada en negocios internacionales y representante de International Business Alliances (IBA), llegó desde Uruguay con el objetivo de encontrar proveedores de hierbas y especias. La compañía opera como trader y facilitador de negocios para Latinoamérica, el Caribe, Europa y Medio Oriente.

“Mendoza es sinónimo de buenos vinos. Sin embargo, nosotros no vinimos por vinos, vinimos buscando oportunidad de conocer una oferta exportable en hierbas y en especias”, explicó.

La búsqueda ya había comenzado meses atrás, pero en encuentro le permitió materializarla en operaciones concretas: “Ya hoy llevamos comprados cinco camiones de hierbas deshidratadas”, contó Morán. Además, la ronda amplió el mapa de posibilidades, ya que más allá de nuevos proveedores de hierbas y especias, IBA encontró empresas mendocinas dedicadas a frutas deshidratadas, frutos secos y productos enlatados.

“La oferta que nos proponen superó las expectativas”, afirmó la empresaria, quien remarcó que el encuentro permitió descubrir “un nicho que no conocíamos y que está muy alineado con las demandas que traemos de otros mercados”.

Lucho Vigazzola/MDZ

Los destilados también quieren jugar

En esa estrategia de diversificación, los destilados ocuparon un lugar particular. Calavera Pisco, Domador de Sombras, Federal Vermouth, Flipá Gin e Hilbing participaron de Mendoza Southern Food con una propuesta que busca aprovechar el reconocimiento internacional de Mendoza como plataforma para otras bebidas.

Durante la cena protocolar durante la noche del lunes, se llevará adelante una degustación exclusiva para los compradores internacionales. Los destilados serán las únicas bebidas alcohólicas servidas durante el cóctel de entrada, una decisión que les permitió ganar protagonismo frente a importadores y referentes del sector.