Aysam informó cortes y baja presión de agua potable en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Según lo informado por Aysam, el servicio de agua potable se ve afectado en distintos sectores del Gran Mendoza.

Aysam explicó que el problema afecta a algunos lugares de Guaymallén, Godoy Cruz y Ciudad.

Durante la tarde de este martes Aysam informó que, debido a problemas en la producción, el abastecimiento normal de agua potable en distintos sectores del Gran Mendoza se ha visto afectado. Ante este panorama, llamó a la población a hacer un uso responsable del recurso hídrico.

De acuerdo a lo comunicado por la empresa prestadora, el problema surgió a partir de inconvenientes en la dotación de agua cruda que envía el Departamento General de Irrigación (DGI) a los distintos establecimientos potabilizadores.

Este inconveniente ocasionó que la producción se vea afectada, lo que provocó que haya baja presión o interrupción del servicio en distintos puntos de los departamentos de Guaymallén, Godoy Cruz y Ciudad.

Cuáles son las zonas que Aysam dijo que están afectadas Guaymallén: de Costanera a Urquiza y de Rodríguez Peña a Godoy Cruz.

de Costanera a Urquiza y de Rodríguez Peña a Godoy Cruz. Godoy Cruz: Benegas, Las Tortugas y San Francisco del Monte.

Benegas, Las Tortugas y San Francisco del Monte. Ciudad: La Favorita. Cuáles son las recomendaciones ante este tipo de situaciones Debido a este escenario, desde Aysam recomienda: