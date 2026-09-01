Aysam informó cortes y baja presión de agua potable en Mendoza: estas son las zonas afectadas
Según lo informado por Aysam, el servicio de agua potable se ve afectado en distintos sectores del Gran Mendoza.
Durante la tarde de este martes Aysam informó que, debido a problemas en la producción, el abastecimiento normal de agua potable en distintos sectores del Gran Mendoza se ha visto afectado. Ante este panorama, llamó a la población a hacer un uso responsable del recurso hídrico.
De acuerdo a lo comunicado por la empresa prestadora, el problema surgió a partir de inconvenientes en la dotación de agua cruda que envía el Departamento General de Irrigación (DGI) a los distintos establecimientos potabilizadores.
Este inconveniente ocasionó que la producción se vea afectada, lo que provocó que haya baja presión o interrupción del servicio en distintos puntos de los departamentos de Guaymallén, Godoy Cruz y Ciudad.
Cuáles son las zonas que Aysam dijo que están afectadas
- Guaymallén: de Costanera a Urquiza y de Rodríguez Peña a Godoy Cruz.
- Godoy Cruz: Benegas, Las Tortugas y San Francisco del Monte.
- Ciudad: La Favorita.
Cuáles son las recomendaciones ante este tipo de situaciones
Debido a este escenario, desde Aysam recomienda:
- Manteneruna reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona). Guardarla en recipientes limpios.
- Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitarel uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 h los 365 días del año.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.