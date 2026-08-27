Cómo se va a construir el túnel de Aysam que irá debajo de las vías del Metrotranvía

La remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen avanza con una obra que tendrá un desafío particular: construir un túnel por debajo de las vías del Metrotranvía . La intervención permitirá renovar parte de la infraestructura de agua y cloacas sin necesidad de interrumpir el servicio del transporte.

Según informó Aysam , los trabajos forman parte de un plan de modernización que contempla la renovación de más de 1.200 metros lineales de colector y más de 900 metros de redes de agua y cloacas. La obra se extiende desde San Juan y Brasil hasta la intersección de 25 de Mayo y Pedro Segura, con una inversión superior a los $5.700 millones.

El cruce bajo las vías se realizará mediante el sistema conocido como tunnel liner , una alternativa que permite construir un túnel desde el interior del terreno en lugar de abrir una zanja a cielo abierto. De esta manera, se busca evitar interferencias con el tránsito vehicular, los peatones, los comercios y, en este caso, el funcionamiento del Metrotranvía .

El trabajo comienza con la excavación del túnel hasta alcanzar la profundidad necesaria para instalar la nueva colectora. A medida que se avanza, se colocan placas de acero que forman la estructura del tunnel liner y se van uniendo entre sí mediante bulones.

Las placas se ensamblan de manera progresiva, formando una estructura metálica que contiene las paredes del túnel. El sistema permite que el personal pueda continuar ingresando al lugar de trabajo mientras se retira el material del interior, con la estructura funcionando como protección.

El liner previsto tiene un diámetro de 1,20 metros, que corresponde al mínimo disponible para este tipo de estructura. La excavación y el armado de las placas se realizan de manera progresiva, hasta completar el tramo necesario para atravesar por debajo de las vías.

Qué pasará dentro del túnel

Una vez colocada la estructura metálica, el espacio que queda entre el suelo y el exterior del liner se rellena con hormigón fluido. Ese material permite completar el espacio alrededor del túnel y darle mayor estabilidad a la estructura instalada.

Después, en el interior del liner se coloca un mortero de nivelación. Sobre esa base se instalará la nueva cañería que permitirá concretar la renovación de la colectora prevista en la obra de Yrigoyen.

La principal diferencia con una excavación tradicional está justamente en la forma de avanzar. En lugar de abrir una gran zanja desde la superficie y atravesar las vías, el túnel se construye por debajo del terreno, con el armado progresivo de la estructura de acero. Así, Aysam podrá ejecutar este tramo de la renovación sin interrumpir el servicio del Metrotranvía.

La intervención forma parte de una renovación integral que también contempla nuevas conexiones, calzada, cordones, cunetas y veredas, con el objetivo de actualizar la infraestructura de la zona. De acuerdo con Aysam, las nuevas instalaciones permitirán mejorar el servicio de agua y cloacas durante las próximas décadas y la obra beneficiará a más de 70.000 mendocinos.