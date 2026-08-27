Pasé y miré: dos autos quedaron enterrados en Guaymallén

Dos autos quedaron enterrados en plena calle en Guaymallén. Los vecinos aseguran que se estaban haciendo obras en el lugar.

Los vecinos de Guaymallén denunciaron que dos autos se quedaron enterrados en Guaymallén entre el agua y en barro. Además, aseguraron que en las calles se estaban realizando obras. Exigen que las calles estén transitables y que las obras se terminen en tiempo y forma.

Según las imágenes que envió un lector de MDZ a la redacción, hay dos autos varados en la calle. La arteria de Guaymallén está colapsada de agua y barro y los vehículos no pueden moverse porque están enterrados hasta la mitad de las ruedas.

Los vecinos indicaron que el problema con los rodados ocurrió en la zona de las calles La Purísima y Roca, donde uno días antes se había inaugurado una obra de saneamiento. Puntualmente, la Municipalidad de Guaymallén instaló un colector cloacal. La intervención demoró unos 30 días.

El tránsito estuvo cortado en el lugar y los autos debían desviarse por Urquiza, Godoy Cruz, La Purísima y Santiago Rópolo porque no podían circular por Roca.