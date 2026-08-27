ARCA subasta parlantes de distintas marcas y modelos: cómo participar

Una vez más, ARCA invitó a los contribuyentes y al público en general a participar de una nueva subasta. El remate en cuestión pondrá en puja distintos elementos electrónicos a través del sitio de subastas del Banco Ciudad, como es habitual en este tipo de actividades. Cómo participar y las fechas clave.

Según se indicó en la web del Banco Ciudad, ARCA pondrá a disposición múltiples lotes de parlantes para reproducir música de distintas marcas como Xiaomi, JBL y Hi-Fi. Los precios arrancan desde los $20.000 y llegan a los $300.000, aunque eso puede variar según vaya avanzando el remate.

La subasta se realizará el próximo 10 de septiembre desde las 10 de la mañana y la inscripción para la actividad se puede realizar de forma online. La exhibición de los productos será el 31 de agosto, donde se podrá constatar el estado de lo que luego se rematará.

Si querés participar en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad , estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad ).

Elegir la subasta

Buscá en el listado la Subasta y su número de orden y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.