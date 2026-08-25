ARCA lanzó una plataforma para gestionar inversiones: cómo funciona

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) implementó la nueva plataforma web que centralizará el registro de proyectos de inversión y el acceso a beneficios en el Impuesto a las Ganancias y el IVA. Llevará el nombre de Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) y fue formalizada por una resolución publicada en el Boletín Oficial.

En esta primera etapa, la plataforma estará destinada exclusivamente a la administración del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

El SGI funcionará de manera unificada y reemplazará gradualmente los procedimientos vigentes para la gestión de inversiones productivas de regímenes anteriores y futuros, apuntando a reducir los costos de cumplimiento administrativo y optimizar el control fiscal temprano.

Las empresas interesadas deberán asociar sus inversiones productivas a proyectos específicos para definir su ubicación geográfica. A cada bien, obra o explotación que se dé de alta, el sistema le asignará un código único para su identificación y seguimiento.

Las inversiones deberán clasificarse bajo los siguientes ocho códigos de tipo de bien: Bienes de Capital; Bienes de Informática y Telecomunicaciones; Obras; Equipos de Riego Agrícola; Equipos de Alta Eficiencia Energética; Bienes Semovientes; Malla Antigranizo; Minas, Canteras y Bosques

Asimismo, la normativa determinó que la fecha de inicio de la primera inversión productiva a declarar no podrá ser anterior al 6 de marzo de 2026, y los comprobantes electrónicos que se incorporen al sistema deberán tener una fecha de emisión hasta el 19 de mayo de 2028 inclusive.

Requisitos de acceso y pasos para operar en el SGI

Para acceder a la plataforma web de ARCA, los responsables de los proyectos deberán cumplir de forma obligatoria con los siguientes requisitos básicos:

Poseer CUIT activa.

Contar con el alta en los impuestos correspondientes.

Declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal sin inconsistencias.

Tener actualizado el código de actividad en el nomenclador CLAE (Formulario N° 883).

Poseer el Domicilio Fiscal Electrónico constituido.

Una vez dentro del sistema, los contribuyentes podrán validar las inversiones vinculando directamente los comprobantes electrónicos que ya constan en las bases de datos de ARCA, permitiéndose también ajustes, modificaciones o la carga manual.

A la hora de aplicar los beneficios, la resolución diferencia los caminos a seguir según el impuesto. Para Ganancias, la información de los bienes e importes de la amortización acelerada debe presentarse antes del vencimiento fijado para la declaración jurada del impuesto.

En el caso del IVA, el beneficio se tramita inicialmente como una pre solicitud en la solapa “Presentación de pre solicitud SIR” del SGI para iniciar la asignación del cupo fiscal. Esta ventana se habilitará únicamente del 1 al 10 de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año. El cupo asignado se podrá visualizar entre los días 11 y 15 de dichos meses.

Finalmente, transcurridos tres períodos fiscales mensuales desde que el crédito sea computable en la declaración jurada del IVA, los comprobantes quedarán disponibles en el sistema SIR para formalizar la solicitud de recupero definitiva.